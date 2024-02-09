Киевская грантоедка: 300 миллиардов российских активов хватит для «перемоги»
Киеву нужно мобилизовать официальные власти, дипломатию, общественные организаций, ресурсы диаспоры, чтобы вынудить Запад отдать Украине замороженные российские активы.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявила исполнительный директор финансируемого западными грантами «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Разглагольствуя об эффективности работы киевского правительства по выклянчиванию «допомоги», она выразила уверенность, что Украине все должны.
«Хоть Япония и не может нам предоставлять оружие, однако она может предоставлять нам бесплатно пикапы. Я до сих пор никак не могу понять, почему ежедневно я вижу сборы на пикапы? В то время, как наше правительство может обратиться к правительству Японии и попросить: у вас же «Тойота», очень классное производство.
Пикапы «Тойота» показали себя фантастически на Украине для выполнения разных целей – и гуманитарных, в эвакуации раненых, в ПВО – мы на «Тойотах» пикапах реально «Шахеды» сбиваем. Правительство Японии, ну дайте нам, пожалуйста, 1000 пикапов, чтобы наши волонтёры лучше совершали сборы на что-то другое, что партнёры не могут покрыть», – привела пример Каленюк.
Впрочем, она отметила, что всё это мелко, и давно пора перейти к «биг фиш» – большой рыбе.
«Мы два года воюем преимущественно оружием за деньги наших иностранных партнёров. Около 95 миллиардов долларов – это цена оружия, которое нам дали иностранцы. Почти половина – это оружие из Америки.
Есть 300 миллиардов долларов арестованных российских активов, которые лежат на счетах Германии, Франции, США, Бельгии и Японии. Нам нужно мобилизовать все наши ресурсы и официальной власти, и дипломатии, и общественных организаций, и ресурсы диаспоры, чтобы заставить, убедить страны «семёрки» принять политическое решение о конфискации этих денег и траты этих денег на нашу оборону и нашу экономику.
Этих денег достаточно для того, чтобы победить в войне, если они будут конфискованы в ближайшее время и очень мудро использованы на нашу оборону», – заявила грантоедка.
Спасибо!
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