Киевские экономисты анонсируют скорый дефолт Украины

01.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Осенью Украина начнет погружение в сильнейший экономический кризис, который продлится порядка двух лет.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина все больше и больше превращается в страну с чисто сырьевой экономикой. Идет процесс деиндустриализации, идет процесс хищнической добычи природных ресурсов, полезных ископаемых, вырубка лесов и других ресурсов, которые мы можем экспортировать. Да, развивается сельское хозяйство, но Украина не производит готовые сельскохозяйственные продукты, она экспортирует сельскохозяйственное сырье.

У нас сегодня доходы от экспорта сельскохозяйственного сырья – это основная статья доходов. Естественно, при такой политике в стране образовалось большое количество лишних людей, избыточной рабочей силы. Люди лишаются работы, они выезжают… А с выездом рабочей силы продолжается разрушение экономики. Вот такая деградация все больше проявляется главным образом в социальной сфере», – заявил Суслов.

По словам эксперта, страна должна будет пройти через очень тяжелый экономический кризис, который уже фактически начинается.

«На протяжении одного-двух лет мы его увидим в полной красе… Мы увидим к осени и падение курса гривны, а сейчас мы просто видим деградацию производства. Пока еще видят специалисты – экономисты, финансисты. Вот тревожные данные, которые были опубликованы, это то, что от 40 до 50% бюджета в течение этого года формируется за счет займов.

О чем это говорит? О том, что мы живем уже не за счет своих доходов, налогов, наполняем бюджет. А еженедельно Минфин с гордостью размещает новые и новые ценные бумаги. А это все накапливание долгов, а у нас одни из самых высоких в мире процентных ставок по нашим обязательствам… Ну а в целом, я думаю, что с осени мы увидим ухудшение финансовой ситуации, падение гривны и проблемы с долгами. Тема, которую поднял Коломойский, и которая активно обсуждается в последнее время, тема возможного дефолта станет реально актуальной», – резюмировал экономист.