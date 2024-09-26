Киевские эксперты считают сохранение страны хорошим сценарием

Анатолий Лапин.  
26.09.2024 13:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Сейчас украинской власти нужно адекватно оценить действительность и подумать, нужно ли дальше продолжать войну, в которой страна может потерять половину населения.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей Украину журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас украинской власти нужно адекватно оценить действительность и подумать, нужно ли дальше продолжать войну,...

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«Хороший сценарий для нас – это когда мы сохраним независимую и суверенную страну. Потому что чешский президент прав – будет ли победа, если мы потеряем половину населения? Не знаю, над этим тоже надо задуматься. Наш интерес – это независимая и суверенная страна.

Борьба за свои оккупированные россиянами территории до конца, но, возможно, не военными методами, а дипломатическими, юридическими. Эта страна тоже нестабильна, она переживает кризисы регулярно. Поэтому наш интерес – это просто сохранение страны. И украинская армия задачу эту выполнила, по моему мнению, сейчас политикам необходимо адекватно оценивать действительность и принимать правильные и мудрые решения», – заявил Бортник.

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