Киевские эксперты считают сохранение страны хорошим сценарием

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Сейчас украинской власти нужно адекватно оценить действительность и подумать, нужно ли дальше продолжать войну, в которой страна может потерять половину населения.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей Украину журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хороший сценарий для нас – это когда мы сохраним независимую и суверенную страну. Потому что чешский президент прав – будет ли победа, если мы потеряем половину населения? Не знаю, над этим тоже надо задуматься. Наш интерес – это независимая и суверенная страна. Борьба за свои оккупированные россиянами территории до конца, но, возможно, не военными методами, а дипломатическими, юридическими. Эта страна тоже нестабильна, она переживает кризисы регулярно. Поэтому наш интерес – это просто сохранение страны. И украинская армия задачу эту выполнила, по моему мнению, сейчас политикам необходимо адекватно оценивать действительность и принимать правильные и мудрые решения», – заявил Бортник.