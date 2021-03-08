Киевские наци и феминистки 8 марта устроили состязание в неадекватности

09.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вчера, 8 марта, в Киеве феминистки провели «Марш женщин», посвящённый теме влияния пандемии коронавирусной инфекции на насилие в семье и ратификации «Стамбульской конвенции». Противниками акции выступили не брезгующие политическими заказами националисты группировки «Традиция и порядок».

За тем, что происходило вчера в центре украинской столицы, наблюдал корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что «Стамбульская конвенция» или конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями была подписана Украиной еще в 2011 году, однако так и не была утверждена. Сторонники инициации подают данный документ как основу правовой базы для предупреждения, защиты и поддержки жертв насилия, а также определяет меры привлечения виновных к ответственности.

«Мы напоминаем нашей власти, нашим чиновникам, президенту, премьеру о том, что уже время ратифицировать «Стамбульскую конвенцию», потому что пандемия нам показала, какой беспрецедентный уровень насилия нас ждёт дома. Для многих женщин дом стал самым опасным местом», – вещала одна из организаторов марша.

«В «Стамбульской конвенции» прямым текстом написано, что любая страна, которая её ратифицировала, обязана принять гендерный подход и гендерную политику в своём законодательстве, и я считаю, это противоречит свободе каждой страны», – в свою очередь озвучила свои контраргументы сторонница «Традиции и порядка».

Участники марша собирались на Михайловской площади и планировали пройти по центру Киева до площади Почтовой. Туда же, на Михайловскую, начали стягиваться и радикалы, коих собралось мизерное количество, по сравнению с «женским крылом». Враждующие стороны разделяло полицейское оцепление.

«Они говорят, не выходите из дома, пандемия, а я говорю, что опасно каждый день быть женщиной в этой стране! Понимать, что тебя могут изнасиловать, избить дома и сказать, что сама виновата – нет, не виновата!» – раздавалось из динамиков со стороны феминисток.

«Мы – разные женщины разных регионов Украины, разного возраста, разного семейного положения, разной национальности. Мы – женщины разных сексуальных ориентацией и гендеров, мы женщины с инвалидностью, мы женщины мира и требуем справедливости», – митинговали сторонницы марша.

В это время националисты решили технические проблемы с усилителями и включили свои микрофоны, не дожидаясь окончания речи соперников.

«Начинаем акцию в защиту женственности, детства и общественной морали! Мы видим, что феминистки требуют антиженские требования. Они назвали свою акцию «Женский марш», а в действительности, там есть переодетые мужики в женское бельё, которые выдают себя за женщин», – вещали лидеры «Традиции и порядка», пытаясь перекричать феминисток.

Националисты возмущались, что 8 марта даже в СССР не политизировалось так, как сейчас это делают «неомарксисты», «феминистки» и «леворадикалы».

«Слава Иисусу Христу! Слава Украине! За женщин!» – прозвучало в конце речи, после чего грянул украинский гимн.

Примечательно, что одновременно с пением гимна Украины, со стороны «женского крыла» звучали диско-хиты 90-х, превращаясь в мрачную какофонию, усугубляющую и без того нездоровую атмосферу происходящего.

«Побойтесь хотя бы суда божьего! Вы же видели, как бог уничтожал безбожные режимы. Всякие философы сдегенерированные, ницшеанцы, поборники сатанизма – какой страшной смертью они умирали, они умирали в муках, в сумасшествии. Какой страшной смертью умер Ленин, Сталин!» – стращали националисты «фемок».

Тем не менее, марш состоялся. Сопровождаемые полицией участники и участницы шли, выкрикивая лозунги: «Свобода, равенство, женская солидарность!», «Прочь все патриархаты – феминизм в каждую хату!», «Кухня, мода – это не свобода!», «Что б я не носила – это не ваше дело!»

Немало в составе «Женского марша» было откровенных фриков. Например, человек, назвавшийся Леонидом, наряженный в сколь страшный, столь же и нелепый костюм, сказал, что «пришёл провоцировать».

Кроме того, были белорусские феминистки с коллаборантскими бело-красно-белыми флагами, которые рассказывали о героизме участниц Беломайдана.

«Ломай стереотипы, я – феминист» – было написано на плакате у участника акции по имени Остап.

Дойдя до Почтовой площади участники «Марша женщин» объявили об окончании мероприятия. Толпу призвали организованно спускаться в метро, где их уже ждут поезда, и снять с себя всю партийную и прочую символику.

В целом акция прошла без стычек, по данным украинских СМИ, был задержан один представитель «Традиции и порядка», который со своими «побратимами» пытался перекрыть вход в метрополитен.