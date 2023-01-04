Киевские наци требуют ограничить в правах говорящих на русском

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Украинцев, которые не разговаривают на «мове», нужно помещать в специальные места и относиться к ним, как к неполноценным.

Об этом в эфире видеоблога Guildhall заявил объявленный Россией в розыск экстремист и националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корчинского, также таких людей также нужно ограничивать в правах.

«Украинцы, которые говорят на русском языке, я к ним отношусь как к людям с ограниченными интеллектуальными и лингвистическими способностями, им нужно уступать место в троллейбусе, резервировать для них специальные квоты в каких-то местах, проявлять к ним вежливость. Но, само собой, нельзя допускать к определенным профессиям. Скажем, человека, который имеет проблемы со зрением – мы не сделаем редактором газеты незрячего. Человека, у которого проблемы опорно-двигательного аппарата, мы не возьмем на работу бетонщиком второго разряда, он это не потянет. Человека, который неспособен выучить на украинском, что по-русски «рыба» и по-украински будет «риба», а «дерево» переводится как «дерево», наверное, не нужно допускать к руководящим должностям в государстве», – сказал националист.

«То есть украинский язык – это настолько просто, что человек, который продолжает в условиях войны общаться на русском языке, это человек с ограниченными лингвистическими способностями», – заявил Корчинский.