Киевские неонацисты сорвали заседание Союза ветеранов Украины

12.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские боевики из группировок «С14», «Азов» и «Киевского городского союза ветеранов АТО» сорвали проходившее во Дворце ветеранов Киева собрание, где критиковалось создание на Украине министерства по делам ветеранов, которое возглавила Ирина Фриз, бывшая пресс-секретарь Петра Порошенко.

Видео инцидента опубликовал на своем YouTube-канале киевский блогер Михаил Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причиной срыва мероприятия националисты назвали то, что руководителем Союза ветеранов Украины является отставной генерал-полковник ВСУ и экс-начальник Главного управления разведки Украины Виктор Палий, которого праворадикалы считают сочувствующим России.

Во время выступления участников собрания в зал вошли боевики, один из них поднялся на сцену и вырвал микрофон у выступавшего.

«Все, ваше сборище закончено, расходитесь по домам. Это все незаконное сборище, здесь террористы и убийцы, которые убивали наших солдат. Мы не знаем, сколько среди вас таких, поэтому расходитесь по домам и прекращайте ваш сепаратистский шабаш», – заявил боевик.

Когда участники ветеранского совета попытались забрать у хулигана микрофон, его подельники бросились на сцену и устроили потасовку. В это время в зал прибыла полиция, однако мероприятие уже было сорвано.

«Активисты С14, участники Союза ветеранов войны с Россией, Киевского городского союза ветеранов АТО и ветераны полка «Азов» сорвали шабаш во главе с коммунистом Палием. Также был замечен социалист Мороз. Он оставил зала сразу после нашего прихода. Они сегодня еще раз поняли, что дерибанить бюджет и отменить Министерство ветеранов не получилось и не получится», – написали позже «С14» в своем Telegram-канале.

Напомним, в ноябре 2018 года активисты радикальной организации «Национальный корпус», основанной на базе неонацистского полка «Азов», провели митинг под стенами Кабмина Украины с требованием создать министерство по делам ветеранов.