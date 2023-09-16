Киевские СМИ: Ким Чен Ын в гостях у Путина опасен для Украины

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Западные санкции не в состоянии сорвать наметившееся военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР, что показала встреча корейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье «Чем для нас опасен Ким Чен Ын в гостях у Путина» пишет киевское интерент-издание «Зеркало недели».

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«США неоднократно предупреждали две страны о недопустимости передачи оружия из Северной Кореи в Россию, поскольку это нарушает ряд резолюций СБ ООН, а также пообещали «без колебаний ввести санкции». Но санкции будут иметь ограниченное влияние: как КНДР, так и РФ получили их достаточное количество, но смогли не только найти способ выживать в условиях ограничений, но и продолжили развивать ракетно-ядреную программу (в случае с КНДР), а также в обход санкций и экспортного контроля, введенных Западом, даже увеличить производство ракет и других видов оружия по сравнению с довоенным уровнем (в случае с РФ)», – признается в материале.

Кроме того, издание затрагивает фактор Южной Кореи, которая пока воздерживается от поставок оружия Украине.

«Не исключено, что показательная демонстрация готовности Кремля помочь Пхеньяну в развитии его ракетно-космического потенциала имеет цель, среди прочего, послать сигнал южнокорейскому президенту Юн Сук Йолю, который усиливает свое сотрудничество со США, сближается с НАТО и отправляет нелетальную и финансовую помощь Украине. О том, что РФ может дать КНДР военные технологии, если Сеул будет поставлять Киеву оружие, Путин лично пригрозил еще прошлой осенью. Эта угроза стала серьезным предохранителем для корейской власти, которая по этой причине, даже несмотря на давление западных партнеров, до сих пор не решилась продавать летальное оружие Киеву», – говорится в статье.

Автор публикации называет Пекин «незримой стороной в процессах, касающихся российско-корейского сближения, хотя и пытается показывать себя как постороннего наблюдателя».

«Китайские официальные лица посетили Пхеньян одновременно с российскими высокими должностными лицами в июле и сентябре этого года. Официальным предлогом для этих встреч послужило празднование 70-летия окончания Корейской войны и 75-летия основания КНДР. Представители двух стран приобщились к праздничному параду, на котором Северная Корея продемонстрировала запрещенное резолюциями СБ ООН вооружение, а российский министр обороны Шойгу во время этого визита предложил Ким Чен Ыну провести трехсторонние военно-морские учения между Россией, КНДР и Китаем. Со стороны Пекина никаких возражений относительно этого не прозвучало», – обращает внимание издание.

Кроме того, Китай встревожен усиливающимся военным сотрудничеством между США, Японией и Южной Кореей, укрепление взаимодействия с Филиппинами, Индией, шагами к сближению с Вьетнамом.

«Поэтому, российско-северокорейское военное сближение, воспринимаемое с большим предостережением со стороны Вашингтона и его партнеров, а также усиление сотрудничества в треугольнике КНР—РФ—КНДР служат ответом Соединенным Штатам со стороны Китая и России», – приходит к выводу автор.

По его мнению, конфликт России с Западом для Китая служит дополнительным инструментом противостояния со США.

«Следовательно, не стоит ждать, что он будет препятствовать корейскому военному взаимодействию, в частности и поставкам оружия. Более того, возникает обеспокоенность, не станет ли северокорейский канал возможностью для поставки вооружения в РФ и из Китая. Сейчас это выглядит как предположение, которое должно стать важным пунктом для отслеживания и предотвращения», – опасается «ЗН».