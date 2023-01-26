Киевские СМИ начали готовить население к потере Артемовска

Вадим Москаленко.  
26.01.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Хоть у ВСУ ещё остаётся надежда на удержание города Артёмовск, жители Украины должны быть готовы к ещё одной потере.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил ВСУшник Александр Кравцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Хоть у ВСУ ещё остаётся надежда на удержание города Артёмовск, жители Украины должны быть...

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«Бахмут на данный момент можно удержать. Но если, не дай бог, через какое-то время вы услышите, что вооруженные силы отходят с Бахмута, это тоже не трагедия. Не стоит принимать такие топонимы настолько драматично. Для нас ценна победа в конце войны, и для этого необходимо маневрировать. Иногда удаётся что-то отстоять, иногда – нет. Надо уметь делать выводы из неудач», – сказал военный.

«Пока что неудача в Соледаре позволяет сделать выводы по Бахмуту. Я держу кулаки за это место. Нахожусь там, ночую там. У защитников ещё много мотивации, свежие силы подходят. Это даёт надежду удержать город», – сказал нацист.

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