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Сегодня ВС РФ нанесли удар дронами-камикадзе «Герань-2» по целям в Киеве.

Укровласти поспешили отрапортовать об эффективной работе ПВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом не обошлось без разрушений.

Военкор Чингис Дамбиев на появившихся фото идентифицировал «фрагменты зенитной управляемой ракеты AIM-120 AMRAAM для зенитных ракетных комплексов NASAMS», падение которой и повредило жилые дома и припаркованные рядом автомобили.

«Украинская ПВО уже традиционно отрабатывает по домам в Киеве», – констатирует военный обозреватель Борис Рожин.

Тг-канал «Военный Осведомитель» обращает внимание на сам факт использования такой ракеты.

«Данная ситуация интересна самим фактом применения западного комплекса NASAMS и его дорогих ракет AIM-120 по копеечным дронам «Герань-2», чего ранее старались избегать. В ситуации нарастающего дефицита советских зенитных ракет для советских ЗРК («Буки», С-300), составляющих основу украинской системы ПВО, Украина будет вынуждена все чаще прибегать к непропорциональному расходу дорогих западных боеприпасов», – пишут авторы канала.

«С другой стороны, эта же ситуация в ближайшее время вынудит Запад форсировать поставки своих современных наземных комплексов ПВО для нужд Украины (что уже можно наблюдать по анонсам поставок ЗРК MIM-104 «Пэтриот), иначе Украина рискует столкнуться с серьезным кризисом ПВО на фоне дефицита боеприпасов, что грозит Западу и Украине полноценным возвращением российской авиации на поле боя», – добавили в публикации.

При этом глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отрапортовал, что «прилёты» можно объяснить, как последствия успешной работы ПВО. Утверждается, что на жилые дома упали фрагменты подбитого дрона.

Местные рассказали украинским СМИ, что около 6:30 утра услышали взрыв. При этом на вопрос, был ли характерный для дрона звук мопеда, утвердительно ответил только один житель из опрошенных. В виду раннего времени рядом со взрывом не было людей, поэтому никто не пострадал.