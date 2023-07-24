Киевский аналитик: Для Одессы не будет хороших новостей в ближайшее время
Методичным разрушением украинской портовой инфраструктуры Россия превращает ее в бесполезную вещь для Запада.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Золотарева, без доступа к морю Украина становится неинтересной Западу.
«В ближайшие дни у меня нет хороших новостей для жителей Южной Пальмиры. Обстрелы будут продолжаться. Возможно, возьмут паузу, как это было на прошлой неделе, но будут бить по портовой инфраструктуре. Цель – выступить с позиции силы и уничтожать возможность выхода Украины в порт.
Потому что без портовой инфраструктуры доступ к морю превращается в, ну, можно пройтись по берегу, по гальке, но отправлять грузы и использовать возможности для логистики, радикально сокращаются», – сказал эксперт.
Он добавил, что с учетом того, сколько зерна ушло за год работы «зерновой сделки», Украина заработала более девяти миллиардов на экспорте зерна.
«В Кремле прекрасно считают деньги, прекрасно видят то, что мы критически зависим, что собственных источников доходов у Украины не так уж и много, а мы тотально зависим от западной финансовой помощи. Ну и, естественно, это логика превращения Украины в чемодан без ручки для коллективного Запада», – заявил Золотарев.
Спасибо!
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