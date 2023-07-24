Киевский аналитик: Для Одессы не будет хороших новостей в ближайшее время

Методичным разрушением украинской портовой инфраструктуры Россия превращает ее в бесполезную вещь для Запада.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Золотарева, без доступа к морю Украина становится неинтересной Западу.

«В ближайшие дни у меня нет хороших новостей для жителей Южной Пальмиры. Обстрелы будут продолжаться. Возможно, возьмут паузу, как это было на прошлой неделе, но будут бить по портовой инфраструктуре. Цель – выступить с позиции силы и уничтожать возможность выхода Украины в порт.

Потому что без портовой инфраструктуры доступ к морю превращается в, ну, можно пройтись по берегу, по гальке, но отправлять грузы и использовать возможности для логистики, радикально сокращаются», – сказал эксперт.