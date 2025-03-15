Киевский дипломат призвал украинцев готовиться к непростым и болезненным уступкам

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Украина не должна скрывать от своих граждан, что обсуждает с США потенциальные территориальные уступки в пользу России.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит экс-замглавы МИД Украины, бывший посттпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Петра Порошенко.

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По его информации, на украино-американских переговорах в Саудовской Аравии действительно обсуждался этот вопрос, о чем говорил и Дональд Трамп.

«Я не вижу в этом большой трагедии, но я за то, чтобы украинская власть все-таки наладила диалог с гражданским обществом, или по крайней мере с Верховной Радой, для того, чтобы все-таки честно и открыто, и искренне говорить. Я думаю, это как раз прекрасная возможность для того, чтобы создать коалицию национального единства в парламенте, потому что, скажем честно: мы накануне принятия важных и даже достаточно непростых и болезненных решений для Украины, для того, чтобы защитить нашу независимость и суверенитет», – сказал Елисеев в интервью, публикуемом антироссийским пропагандистским изданием «Новое время».

При этом он опасается, что «власть в условиях, когда будет вынуждена подписывать определенные невыгодные для Украины договоренности, пойдет путем давления на политических оппонентов».

«И поэтому я бы сказал так: нам в дополнение к прекращению огня в войне с Россией нужно прекращение огня внутри страны», – заявил дипломат.

При этом журналист заметил, что власть подчеркнула, что заявила, что есть красные линии, которые она переходить не будет.