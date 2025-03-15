Киевский дипломат призвал украинцев готовиться к непростым и болезненным уступкам
Украина не должна скрывать от своих граждан, что обсуждает с США потенциальные территориальные уступки в пользу России.
К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит экс-замглавы МИД Украины, бывший посттпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Петра Порошенко.
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По его информации, на украино-американских переговорах в Саудовской Аравии действительно обсуждался этот вопрос, о чем говорил и Дональд Трамп.
«Я не вижу в этом большой трагедии, но я за то, чтобы украинская власть все-таки наладила диалог с гражданским обществом, или по крайней мере с Верховной Радой, для того, чтобы все-таки честно и открыто, и искренне говорить.
Я думаю, это как раз прекрасная возможность для того, чтобы создать коалицию национального единства в парламенте, потому что, скажем честно: мы накануне принятия важных и даже достаточно непростых и болезненных решений для Украины, для того, чтобы защитить нашу независимость и суверенитет», – сказал Елисеев в интервью, публикуемом антироссийским пропагандистским изданием «Новое время».
При этом он опасается, что «власть в условиях, когда будет вынуждена подписывать определенные невыгодные для Украины договоренности, пойдет путем давления на политических оппонентов».
«И поэтому я бы сказал так: нам в дополнение к прекращению огня в войне с Россией нужно прекращение огня внутри страны», – заявил дипломат.
При этом журналист заметил, что власть подчеркнула, что заявила, что есть красные линии, которые она переходить не будет.
«Власть, вы видите, не все рассказывает обществу. Вы же видели, они сказали, что никаких уступок не обсудили и не собираются обсуждать. Зато выходит Трамп и рассказывает, что обсуждали территориальные уступки, даже, как он сказал, сектора территорий; он упомянул и электростанцию и тому подобное. Не надо этого скрывать, потому что когда-то все тайное станет явным», – резюмировал Елисеев.
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