Киевский дипломат: В Карабахе Россия продемонстрировала новый подход

13.11.2020, Киев, Максим Карпенко

В конфликте в Нагорном Карабахе Россия показала новый подход, и извлекла выгоду, не ввязываясь напрямую на стороне той или иной противоборствующей стороны.

Об этом в эфире телеканал NewsOne заявил украинский дипломат, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Волошина, Россия опиралась на национальные интересы в этом конфликте и смогла добиться необходимых ей целей, а поддержка одной из сторон конфликта стала бы «подарком» для США.

«Ситуация в Карабахе показала во многом новый российский подход, основанный на понимании собственных национальных интересов не потому, то кто-то считает, что, поскольку армяне – христиане, а азербайджанцы – мусульмане, априори Россия должна воевать на стороне Армении, ввязавшись чуть ли вообще не в мировую войну вообще сначала с Турцией, а потом вообще со всем НАТО.

Мы очень плохо знаем Россию, мы забываем о том, что один из богатейших людей России, господин Алекперов, азербайджанец, что азербайджанская диаспора играет огромную роль в российской экономике, в бизнесе, силовых структурах. Что, в принципе, Алиев – вот, мы в свое время были на первой встрече выпускников МГИМО, и Алиев – не просто выпускник МГИМО, он еще аспирантуру МГИМО закончил. И в пику российским выпускникам главного вуза России он провел первую встречу у себя в Баку.

Россияне ходили, бурчали, а он – молодец, потому что показал, что «я горжусь своим происхождением, своей учебой». Его отец, на минуточку, глава КГБ Азербайджанской ССР был и один из чинов в КГБ всего СССР. Назвать его антисоветчиком или русофобом вообще невозможно. Вспомните, как они синхронно давали интервью – Пашинян и Алиев на российском телевидении, каждый излагая свою позицию.

То есть считать Баку враждебной Москве столицей не приходится, поэтому Россия поступала абсолютно логично. Имея на одной чаше весов перспективу ввязаться в войну с кучей издержек, потерь – это был бы самый лучший подарок американцам. Это, если бы кроме участия в украинских событиях Россия еще там бы влезла, именно в боевые действия.

И при этом непонятно, на стороне кого – человека, который является фактически ставленником Сороса? По крайней мере, часть его министров – точно выходцы из фонда «Возрождение». Я имею в виду Пашиняна. То есть в этом смысле Россия впервые, наверное, за многие годы показала, что современное государство должно опираться, в первую очередь, на национальные интересы, понимая, что оно может выиграть», – заявил Волошин.