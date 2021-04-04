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04.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Киевский экономист: «украинская нация» – это обман

Новости Украины

Создание искусственной «украинской нации» оказывается обманом, ведь все блага получает самостийная верхушка, а благополучие народа не растёт.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил бывший редактор издания «Экономическая правда» Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объединение Франции произошло под лозунгом: «Мы все французы», но что такое французы? Это искусственная категория, которая стала реальной, когда её стали использовать. Вопрос не в том, что плохо, когда говорят: «Мы украинцы», это не плохо. Это создание этноса, где разные по происхождению группы объединяются под общим названием «украинцы» – это, в общем-то, нормально, но только если мы знаем, что дальше с этим делать.

Но если перед нами машут флагом, что «мы все украинцы», но, на самом деле, дальше это ни к чему не ведёт – это превращается в некий обман. Поэтому я к этому отношусь подозрительно.

Знаете, как Цой или Гребенщиков пел: «Когда мне говорят, что мы вместе, я не могу понять, в каком». Поэтому национального интереса как такового не существует, потому что не существует людей, которые объединяют украинцев для того, чтобы вся группа украинцев получила рывок в будущее. Чтобы получилось, как в Германии – благосостояние для всей нации, тогда это имеет смысл, но пока на Украине такого не наблюдается», – сказал Лямец.

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