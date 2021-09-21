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21.09.2021 13:59 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Коррупция, Политика, Украина
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Киевский экономист: «Зеленая» банда готовит свержение Разумкова

Новости УкраиныПоскольку спикер Верховной рады Дмитрий Разумков критикует наиболее одиозные инициативы президентской команды, его решили...

Поскольку спикер Верховной рады Дмитрий Разумков критикует наиболее одиозные инициативы президентской команды, его решили убрать.

Об этом в своем видеоблоге заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже действия Разумкова, хотя и вызывают определённую критику, но все равно на фоне того, что творит «зеленая» банда, намного более позитивны. Его смелость говорить, что санкции СНБО и вообще инструментарий с санкциями СНБО незаконны, что подобный порядок рассмотрения законов, которые ухудшают ситуацию украинцев, вне всяких норм регламента, – это незаконно, его попытки поддерживать те традиционные для Украины вещи, которые херит президент – это говорит о том, что есть ещё политики, которые понимают, что Украину затягивают в такое, что повлечет за собой либо ее расчленение, либо и уничтожение в ходе войны», – отметил эксперт.

«Именно поэтому, наверное, офис президента сегодня предлагает взятку депутатам до 100 тысяч долларов (кстати, Разумков сам обратился по этому поводу в ГБР) за то, чтобы те проголосовали за его отставку. Вот вам весь Зеленский, настоящий, не то что видели раньше на картинках в телевизоре, не то что он показывал и строил из себя. Вот она суть его настоящая», – сказал Гольдарб.

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