Киевский экономист: «Зеленая» банда готовит свержение Разумкова

21.09.2021 13:59 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Поскольку спикер Верховной рады Дмитрий Разумков критикует наиболее одиозные инициативы президентской команды, его решили убрать.

Об этом в своем видеоблоге заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже действия Разумкова, хотя и вызывают определённую критику, но все равно на фоне того, что творит «зеленая» банда, намного более позитивны. Его смелость говорить, что санкции СНБО и вообще инструментарий с санкциями СНБО незаконны, что подобный порядок рассмотрения законов, которые ухудшают ситуацию украинцев, вне всяких норм регламента, – это незаконно, его попытки поддерживать те традиционные для Украины вещи, которые херит президент – это говорит о том, что есть ещё политики, которые понимают, что Украину затягивают в такое, что повлечет за собой либо ее расчленение, либо и уничтожение в ходе войны», – отметил эксперт.

«Именно поэтому, наверное, офис президента сегодня предлагает взятку депутатам до 100 тысяч долларов (кстати, Разумков сам обратился по этому поводу в ГБР) за то, чтобы те проголосовали за его отставку. Вот вам весь Зеленский, настоящий, не то что видели раньше на картинках в телевизоре, не то что он показывал и строил из себя. Вот она суть его настоящая», – сказал Гольдарб.