Киевский эксперт отказался признать независимость Украины праздником

26.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Такие украинские праздники, как День флага и День независимости не вызывают никакой радости, потому что с каждым годом после распада СССР жизнь в стране становится всё хуже.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» заявил киевский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас был праздник День флага, вчера отмечали День независимости. Я наблюдал, смотрел за всеми событиями, которые были на разных площадях, митингах. Видел марш, который шёл по Крещатику.

Действительно, официально праздник есть, мы его отмечаем. Но лично у меня внутри никакого праздника нет. Может быть, я критично отношусь к тому, что происходит на нашей с вами родине, и поэтому внутри у меня нет радости, потому что – а какие у нас достижения, с чем вообще государство пришло к тому, что называется Днём независимости в лице государственной власти, которую мы имеем последний год?

Та наша власть, которая на сегодняшний день управляет государством, а они имеет большинство, и может принимать любые проекты законов и решения, но результаты плачевные. Мы же видим реальную жизнь, и видим, что уровень социального обеспечения граждан ниже плинтуса, люди не могут выжить за те пенсии и зарплаты, которые есть, и вынуждены скитаться по миру – кто в Польше, кто в России, кто в той же Белоруссии ищут себе заработок. Ищут лучшей жизни не внутри страны», – сказал Вакаров.

Он напомнил, что украинская промышленность продолжает падать, мир так и не наступил, и даже настоящей независимости у Украины нет.

«Второе – экономическая модель государства, которая есть на сегодняшний день, мы называем её постиндустриальной. Мы можем называть её по-разному, но главное что нас идёт падение промышленного производства второй год подряд. Мы видим, что мы не набираем налогов, денег из того, что мы производим. У нас в бюджете дыра больше 300 миллиардов гривен, которую премьер-министр называет не дырой, а называет «экономически прогнозируемыми расчётами».

Ну и, естественно, главная проблема – это окончание войны и установление и мира. Этого тоже, на 29 году независимости, нет.

Процесс установления подлинной независимости в Украине, может быть, ещё даже не начинался. У нас некоторые элементы, есть несколько майданов, но подлинной государственной независимости у нас нет», – резюмировал эксперт.