Киевский финансист: Войну надо закончить в этом году. В следующем будут проблемы

Игорь Шкапа.  
12.05.2023 14:28
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, США, Украина, Финансы


Политическая борьба в США между демократами и республиканцами может сказаться на финансовой поддержке Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Эрик Найман, киевский финансовый аналитик, соучредитель компании HUG’S.

Политическая борьба в США между демократами и республиканцами может сказаться на финансовой поддержке Украины....

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Он считает, что сейчас ситуация в США максимально похожа на 2011 год, когда угроза дефолта привела к снижению кредитного рейтинга правительства США.

«Опасность дефолта серьезнее, чем обычно. Но крайне маловероятно, что не договорятся между собой [республиканцы и демократы о поднятии потолка госдолга].

Он считает, что компромисс будет достигнут до конца 2024 года, поскольку уже в 2025-м будут выборы президента.

«Впереди два бюджетных периода. До января 2025 года они не смогут принять какое-то решение. Значит, будут принимать тактические решения. Мы вступили в этот тяжелый период. Это предвыборный период в США», – считает эксперт.

Проблемы для Киева, по его словам, могут начаться уже в следующем году.

«Отдельный вопрос – это финансовая поддержка США [Украины] в 2024 году, потому что этот год все закрыто, а на 2024 год надо уже сегодня думать. И это политическое противостояние делает более опасным следующий год», – говорит финансист.

В связи с этим он убежден, что Украине «желательно победить и закончить войну в этом году».

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