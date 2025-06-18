Киевский гей-русофоб злится: Зачем позвали Вучича в Одессу?

Вадим Москаленко.  
18.06.2025 15:54
  (Мск) , Киев
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Россия, Украина


Основная проблема украинской дипломатии в том, что Киев «всё время хочет быть и с умными, и с красивыми».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основная проблема украинской дипломатии в том, что Киев «всё время хочет быть и с...

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«Поскольку мы часть Европейского мира, и это всегда наша проблема в нашей дипломатии ещё со времён Зеленского, что мы всё время хотим быть и с умными, и с красивыми. С одной стороны, хотим быть частью европейского мира, а с другой стороны хотим, чтобы на нас не обиделся глобальный Юг.

И множество конфликтов мы натягиваем на себя как сову на глобус, как это было с президентом Вучичем, которого мы пригласили в Одессу путём неприглашения президентки Косово госпожи Османи», – пожаловался пропагандист.

«После этого господин Вучич фактически использовал это путешествие для рассказов о своих дипломатических победах и о том, как он не предаёт Россию. Таких вещей допускать нельзя, это непрофессионально», – возмущаетя Портников.

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