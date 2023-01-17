Киевский министр: Украина потеряла сотни миллиардов долларов и половину энергетики
Только за первые полгода проведения СВО Украина потеряла в общей сложности порядка 350 долларов.
Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть расчёт Мирового банка, который он делал в середине 2022 года. Они подсчитали прямые потери от войны – сто миллиардов американских долларов. А общие потери – триста пятьдесят миллиардов долларов.
Но это было в середине прошлого года. Мировой банк и ООН начнут новые такие подсчёты, мне кажется, в начале этого года. Возможно, даже в январе. И тогда у нас будут новые цифры», – сказал Кубраков.
Он подчеркнул, что в ходе войны половина украинской энергетики была уничтожена.
«Пятьдесят процентов энергообъектов частично или полностью были уничтожены во время этой войны. Я думаю, понадобится два-три года, чтобы всё восстановить.
Но самые критичные объекты, электростанции, подстанции, если будет хорошо работать наше ПВО, мы планируем восстановить уже в этом году», – добавил вице-премьер.
Спасибо!
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