Киевский министр: Украина потеряла сотни миллиардов долларов и половину энергетики

Только за первые полгода проведения СВО Украина потеряла в общей сложности порядка 350 долларов.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть расчёт Мирового банка, который он делал в середине 2022 года. Они подсчитали прямые потери от войны – сто миллиардов американских долларов. А общие потери – триста пятьдесят миллиардов долларов.

Но это было в середине прошлого года. Мировой банк и ООН начнут новые такие подсчёты, мне кажется, в начале этого года. Возможно, даже в январе. И тогда у нас будут новые цифры», – сказал Кубраков.