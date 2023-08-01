Киевский политолог: «Мы пытаемся подорвать легитимность Путина перед выборами»

Анатолий Лапин.  
01.08.2023 13:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Запускаемые по Москве беспилотники, теракты и диверсии в других российских регионах призваны пошатнуть рейтинг действующего президента.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запускаемые по Москве беспилотники, теракты и диверсии в других российских регионах призваны пошатнуть рейтинг...

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«Все это должно увеличивать нестабильность Путина и увеличивать нестабильность в Кремле. С другой стороны, оно вдохновляет украинское общество и наших союзников: «Вот, смотрите, мы уже Москву бомбим». То есть оно играет и как пропаганда, которая вдохновляет на продолжение войны. Это демонстрация успеха при том, что мы понимаем, что военный или даже военно-экономических эффект от таких ударов мизерный, он ни на что не влияет», – сказал эксперт.

«Поэтому одной из задач этой войны на данном этапе для нашего руководства является подрыв легитимности Путина, в том числе снижение его результатов на выборах, мы это тоже должны понимать. Украина сделает все для того, чтобы они были максимально шумными и опасными, эти выборы», – заявил Бортник.

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