Киевский политолог: «Мы пытаемся подорвать легитимность Путина перед выборами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запускаемые по Москве беспилотники, теракты и диверсии в других российских регионах призваны пошатнуть рейтинг действующего президента.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Все это должно увеличивать нестабильность Путина и увеличивать нестабильность в Кремле. С другой стороны, оно вдохновляет украинское общество и наших союзников: «Вот, смотрите, мы уже Москву бомбим». То есть оно играет и как пропаганда, которая вдохновляет на продолжение войны. Это демонстрация успеха при том, что мы понимаем, что военный или даже военно-экономических эффект от таких ударов мизерный, он ни на что не влияет», – сказал эксперт.

«Поэтому одной из задач этой войны на данном этапе для нашего руководства является подрыв легитимности Путина, в том числе снижение его результатов на выборах, мы это тоже должны понимать. Украина сделает все для того, чтобы они были максимально шумными и опасными, эти выборы», – заявил Бортник.