Киевский политолог: Путин и Лукашенко придумали классную тему с мигрантами

Новости Украины

Москва и Минск якобы спровоцировали миграционный кризис, чтобы Запад забыл об Украине и вопросах газа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Кучер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миграционный кризис – это тема, которая давно существует в Европе. И старая Европа давно не знает, что с этим делать, потому что представители из более бедных стран едут, что логично и естественно, в страны, которые более развиты и богаты для того, чтобы обеспечить себя хотя бы минимальными потребностями в еде, одежде и обучении», – заявил Кучер.

«В этом аспекте очень грамотно среагировал Лукашенко и, возможно, Путин, потому что, скорее всего, они придумали классную тему, которая будет больше интересовать Европу, чем проблема Украины или вопрос по газу», – утверждает политолог.

По его словам, существует большая опасность со стороны мигрантов для Украины, потому что украинские границы – это «открытая дырка».

«Если говорить об Украине то мы прекрасно понимаем, что эта ситуация легко может повториться на границе с нами, и тут уже будет вопрос нашей готовности, потому что одно дело в том, что Яценюк не достроил свою стену. Другое дело, насколько готов наш персонал, насколько у нас есть спецсредства для того, чтобы реагировать на это, и вообще сотни километров этой территории, я не знаю, насколько она просматривается, на все 100%? Я не уверен», – отметил эксперт.

«Поэтому я и говорю, что в принципе это открытая дырка, бери – заходи, и никто тебя не заметит. Поэтому конечно это и нас должно касаться. К сожалению, я должен констатировать, что Украина вряд ли готова противостоять такому наплыву мигрантов. Поэтому, если это произойдёт, то по нам это будет сильный удар», – подытожил Кучер.