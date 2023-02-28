Киевский политолог считает, что атака на Приднестровье чревата для Украины серьезными последствиями

Украина понесет серьезные имиджевые потери, если решит атаковать Приднестровье.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что в это же время Украина превратится из «жертвы агрессии», которой нужно помогать, в агрессора, что отвернет от нее поддержку многих государств.

«Какое основание туда зайти украинским войскам? Это территория Молдовы. У России нет возможностей военных – они не могут ни по воздуху, ни сухопутным путем помочь Приднестровью или своей 14-й армии, которая состоит из жителей Приднестровья. Если там конфликт территориальный, значит, понятно, кто, какие вооруженные силы, чьи они будут. А если это территория Молдовы, тогда армия другой страны не может войти без приглашения правительства. Тогда должно быть приглашение правительства. Это могут сделать в форме каких-то непрямых действий», – сказал эксперт.

«Многие говорят, что Украине надо добраться до Колбасны, где боеприпасы, их хватит на все ведение войны. А как это сделать? Вы войдете, получите военное преимущество, но, подождите, ведь Украине многие оказывают поддержку, особенно из числа не западных стран, потому что Украина – жертва агрессии. На украинскую территорию было нападение, агрессия, оккупация и аннексия территорий, поэтому Украине надо помогать, потому что помогать нужно жертве. Тогда мы получим военные вещи, но можем потерять в политическом, дипломатическом отношении. И тогда общественное мнение в Европе может качнуться в другую сторону, оно сейчас уже, судя по событиям в Германии, заявлениям в Италии и так далее, начинается такое, пока не очень массовое, но, тем не менее, уже не сотни, а тысячи выходят на антивоенное движение. А теперь еще это может усилиться», – заявил Карасев.