Пока что «западные партнёры» Киева видят желание и готовность сражаться до конца как раз у России, а не у Украины.

Об этом на канале «Сейчас» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом штабист Виктора Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украине сначала необходимо убрать все лишние расходы, которые не идут на оборону, изменить подход к мобилизации, побороть коррупцию, реформировать армию.

«Вот тогда мы можем просить у наших союзников и партнёров – мы сделали всё, нам не хватает того, что вы можете сделать, у нас твёрдое намеренье разбить врага на поле боя. А не договориться, сдав наши территории. Когда наши союзники этого не видят, они готовы выполнять те условия, которые выдвигает Путин. Потому что он сделал всё для этой войны. У него работает экономика, у него армия пополняется наёмниками, он продвигается на поле боя и показывает свою силу. С нашей стороны мы ничего такого не показываем и не делаем – это главный фактор. А второй фактор – тот же Путин. Если к Путину будут применены все необходимые средства, я и за то, чтобы продумали план его физического устранения от власти, тогда это сыграет. И тогда уже Вашингтон может принять то решение, которое может напоминать тот самый справедливый мир или перемирие, а не остановку войны», – вещал Гайдай.