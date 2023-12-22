Киевский пропагандист пострадал в результате неудачной работы укро-ПВО

Вадим Москаленко.  
22.12.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина


В ночь с 21 на 22 декабря Киев подвергся массированному удару российских БПЛА «Герань».

Об этом сообщили в местных СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ночь с 21 на 22 декабря Киев подвергся массированному удару российских БПЛА «Герань»....

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Отмечается, что удары наносились по району аэродрома Жуляны. Однако один из дронов был повреждён украинскими силами ПВО, и упал на жилой район.

«В результате работы ПВО по сбитым враждебным целям в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом. Информация уточняется», – сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Как следствие, были повреждены три квартиры, двое жителей получили ранения.

По стечению обстоятельств сбитая «Герань» попала в квартиру, которая принадлежит ведущему бандеровского телемарафона «Единые новости» Андрею Ковальскому. Сам пропагандист остался жив, хотя и находился в это время дома.

«Был такой мощный взрыв, что я подскочил как ошпаренный, забежал сюда. Тут было всё в дыму, загорелся диван. Хорошо, что был огнетушитель

Дети всю ночь плакали, у них серьёзный стресс. Боюсь, чтобы не было долгоиграющих последствий», – рассказал Ковальский в интервью телеканалу «ТСН».

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