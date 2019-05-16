Киевский суд отобрал у Гройсмана право назначать руководство Нафтогаза

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Окружной административный суд Киева признал недействительным и противоправным постановление Кабинета министров №226 от 6 марта 2019 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Согласно нему, у собрания акционеров было право избирать и увольнять председателя и членов правления “Нафтогаза” без представления Наблюдательного совета.

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Об этом сказано в постановлении админсуда от 14 мая 2019 года, документ опубликовало киевское издание Экономическая правда.

Суд решил приостановить действие постановления Кабмина №226 по части: утверждения подпункта 22 п.47 Устава акционерного общества “НАК “Нафтогаз Украины”, согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления;

утверждения подпункта 23 п.47 Устава АК, согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрании лица, которое будет временно осуществлять полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу.

Ранее Владимир Гройсман несколько раз делал попытки сместить с должности нынешнего главу Нафтогаза Андрея Коболева.