19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Образование, Общество, Политика, Украина
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Киевский университет восстановил Портнова в должности профессора

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Губерский восстановил бывшего заместителя главы Администрации президента юриста Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом говорится в копии приказа ректора, сообщает издание Украинские новости.

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Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года — с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Университетский оклад Андрея Портнова составит 14 753 гривны.

Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом.

Ему установлена доплата за ученое звание — 25%, научную степень — 25%, надбавка за почетное звание “Заслуженный юрист Украины — 20%, надбавка за выслугу лет — 10%.

Приказ о принятии Портнова в университет подписан 14 июня.

Напомним, что в мае Портнов вернулся в Украину. Сейчас по его инициативе расследуется сразу пять уголовных дел против бывшего президента Петра Порошенко.

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