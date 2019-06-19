Киевский университет восстановил Портнова в должности профессора
Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Губерский восстановил бывшего заместителя главы Администрации президента юриста Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета, передает корреспондент ПолиТНавигатора.
Об этом говорится в копии приказа ректора, сообщает издание Украинские новости.
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Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года — с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.
Университетский оклад Андрея Портнова составит 14 753 гривны.
Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом.
Ему установлена доплата за ученое звание — 25%, научную степень — 25%, надбавка за почетное звание “Заслуженный юрист Украины — 20%, надбавка за выслугу лет — 10%.
Приказ о принятии Портнова в университет подписан 14 июня.
Напомним, что в мае Портнов вернулся в Украину. Сейчас по его инициативе расследуется сразу пять уголовных дел против бывшего президента Петра Порошенко.
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