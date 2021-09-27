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27.09.2021 18:44 (Мск), Симферополь , Максим Карпенко
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Киеву и не снилось: борьба с коррупцией на Украине не идёт ни в какое сравнение с Крымом

Новости УкраиныВ российском Крыму борьба с коррупцией ведется активно, в отличие  от украинского периода. Об...

В российском Крыму борьба с коррупцией ведется активно, в отличие  от украинского периода.

Об этом в эфире интернет-канала «ДНК» заявил украинский спортсмен, коренной киевлянин Максим Шихалиев (в Сети известен как Тамир Шейх), не согласившийся с итогами госпереворота и переехавший в Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шихалиев также подчеркнул, что и сегодня борьба с коррупцией на Украине идет гораздо хуже, чем в России.

«Наверное, вы знаете, что задержали Кабанова. Ему инкриминируют мошенничество. Интересно, что вообще в Крыму за это время, в украинские времена, очень немало чиновников привлечено к различной ответственности за коррупцию. Если мы посмотрим Украину – мы не найдем (такого).

Кабанов – это вице-премьер в правительстве Крыма. И два предыдущих, которые занимали этот же пост, также находятся сейчас под следствием. Это удивительно просто, потому что в Украине вообще никого не арестовывали, никому ничего не предъявляли. Даже сейчас какого-то чиновника серьезного ранга (не привлекают)», – заявил Шихалиев.

Напомним, бывшему вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову, отвечавшему за восстановление Крыма после Украины за средства федерального бюджета, вменяют преступление по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере». Пока что ему предъявлено обвинение в хищении 57,5 млн. рублей.

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