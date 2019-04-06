Киеву предложили отпустить Галичину в свободное плаванье

06.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Для успешной реализации Украины как национального государства необходимо сократить территорию страны до размеров Белоруссии.

Об этом в эфире канала «News-Front» заявил историк и публицист Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом мы видим, что белорусская государственность успешнее украинской в национальном. У нас многие наши патриоты считают, что Лукашенко движется к России, на самом деле это не так, он создаёт эту новую нацию, создаёт белорусское государство. Мне это не нравится, но это моё личное дело. Но по факту это так.

По сути, Украина воспроизводит имперскую идею. То есть, когда сложное, разнородное имперское тело объединено единой, причём они хотят – жёсткой, властью – унитарная вертикаль. Президент назначает вплоть до, не губернаторов на Украине, а глав районных администраций президентским указом. Сейчас, если удастся свернуть шею Порошенко и придёт Зеленский, ему придётся подписывать указы на глав райадминистраций, а это целое дело. Так вот, Украина пытается быть такой мини-империей», – отметил Васильев.

«Люди выросли, если брать сто лет назад, четверть в составе Австро-Венгерской империи и большая часть в составе Российской империи. И у людей сформировалось – они вроде против этих империй борются за «незалежную» Украину и так далее, но это только форма, а содержание у них в голове как строить государство – такое же имперское. Естественно, в Советском Союзе это продолжилось. И сегодня украинская элита, украинская политическая традиция – это странный мутант. Позиционируют себя как те, кто создают национальное государство, а на самом деле они построили такую мини-империю.

Если эту империю распустить на, собственно, Украину, Малороссию (но, раз хотят, пожалуйста, называйте «Украиной»), желательно при этом дать свободу нашим друзьям-галичанам. Вы же европейцы – вперёд в Евросоюз, вас заберут с удовольствием. Но не эту всю «от Сяну до Дону», гляньте на карту Европы, она не влезет в ЕС, а маленькую Галичину заберут с удовольствием. Останется Малороссия размером с нынешнюю Белоруссию, лишённая выхода к морю, любых геополитических амбиций, лишённая бандеровщины – с ней пусть разбираются западенцы и европейцы. И если это всё мы уберём, то прекрасное украинское государство вполне может состояться.

То есть главное условие, чтобы состоялась украинская государственность – это просто довести до её логического состояния. Хотите национальное государство? Пожалуйста. Однородное, там у вас будет «мова», там делайте с этим что хотите. Мы не отрицаем ваши исторические права, только наше отдайте, отпустите наших друзей-галичан и пануйте в своём Киеве, в Жмеринке, Виннице, в Полтаве, Житомире, в Владимир-Волынском, Ровно, Луцк – прекрасная будет держава. Вперёд! Вот так, я считаю, она сможет состояться», – рассказал эксперт.

Возвращаясь к украинским выборам, Васильев отметил, что впервые у него нет конкретного мнения на эту тему.

«Наверное, это, наверное, впервые в моей политической биографии, когда у меня нет собственной единственно верной точки зрения, как «есть точка зрения моя и неправильная», а у меня нет моей точки зрения. Украинский кризис настолько усложнился, что непредсказуемы, на самом деле, не столько выборы, сколько их последствия, то есть, дальнейшее развитие событий. Стратегически и глобально мне всё равно кажется, что это некая агония, но она может очень долго длиться», – подытожил Александр Васильев.