Киеву придётся говорить с ЛДНР вне зависимости от его желания – Пушилин

29.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Киевские власти даже не пытаются завуалировать свои агрессивные намерения в отношении республик Донбасса.

Об этом в интервью, опубликованном на официальном сайте ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава ДНР прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинские власти в ходе процесса урегулирования намерены ликвидировать административные органы республик Донбасса.

«Если рассматривать такие заявления в комплексе с военной эскалацией на линии соприкосновения, с полным нежеланием договариваться на минской площадке, то становится очевидным вывод: Киев уже осуществляет планы, кардинально отличные от Комплекса мер (по выполнению «Минска» –ред.)», – заявил Пушилин.

По его словам, отказ от закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса говорит о том, что украинские власти не намерены выполнять Минские соглашения.

«Количество погибших и раненных от украинских снарядов за последнее время не оставляет никаких сомнений о курсе Киева на силовое решение конфликта. Именно поэтому у нас сейчас Народная милиция приведена в режим полной боевой готовности – на любые действия украинских вооруженных формирований мы готовы дать адекватный ответ», – добавил глава республики.

Тем не менее, он выразил твёрдую уверенность в том, что Киеву всё-таки придётся вести переговоры с ЛДНР, вне зависимости от его желания.

«Мировая практика состоит в том, что для разрешения гражданских конфликтов необходимо напрямую общаться его сторонам. Второй стороной конфликта являются республики Донбасса», – подчеркнул глава ДНР и добавил, что подобными заявлениями украинская сторона пытается отвлечь внимание от невыполнения Киевом взятых на себя обязательств.