Килинкаров объяснил, почему Украина вряд ли дождётся американских танков и самолётов

США не спешат передавать Украине ни свои танки, ни дальнобойные ракеты, потому что понимают – горящие «Абрамсы», сбитые F-16 и ATACMS, уничтоженные российским оружием, делают серьезную антирекламу американскому ВПК накануне выборов в США, где Байдену необходима только победа.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, член движения «Другая Украина».

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По мнению политика, даже если эта техника окажется на Украине, она не сможет переломить ситуацию на линии фронта, но это сильно подпортит планы США по пересаживанию Европы на свою технику и вооружение.

«Сегодня президент Путин сказал, что ни поставки этих ракет, ни поставки снарядов с обедненным ураном, ни даже поставки F-16 ситуацию на фронте не изменят. Я думаю, он понимает, о чем говорит. Возможно, поставки такие и будут, но я сильно сомневаюсь. Вот, первыми растаможили поставки танков американцы, но пока ни одного «Абрамса» мы на территории Украины не видим, и я очень сомневаюсь, что они там появятся» – отметил он.

«С учетом того, что горят «Леопарды», «Челленджеры», американцам это абсолютно невыгодно, потому что это огромные риски в плане развития своего ВПК и продажи своих вооружений. Зачем это нужно – горящий танк не делает рекламу производителю. Поэтому, я не знаю насчет поставок ракет, но у меня по этому поводу большие сомнения. Пусть сбивают немецкие, французские, британские ракеты – все это на пользу американцам, которые, в конечном итоге, после завершения этого конфликта, планируют обеспечить вооружением Европу, НАТО. С этой точки зрения любые сбитые дальнобойные ракеты российскими ПВО не делают рекламу производителю. Поэтому свое вооружение лучше держать при себе и рассказывать, что оно – лучшее в мире», – заключил Килинкаров.