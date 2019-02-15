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15.02.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Русская Весна, Украина
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Кинули как лохов: Отказавшиеся поддержать Крым ВМСУ-шники остались без жилья

Военнослужащие ВМС Украины, которые выехали из Крыма после его воссоединения с Россией, до сих пор не имеют жилья, которое должно было бы предоставить украинское государство людям, сохранившим ему верность.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко,  передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Мало кто знает, что происходит в ВМСУ. Жилищная проблема одна из наисерьезнейших в Военно-морских силах. Моряки живут где угодно, и на кораблях в том числе, имея семьи. Много перспективных офицеров уволилось, потому что им нужно устраивать свою жизнь. Это проблема боевой готовности», – сказал Кабаненко.

Адмирал полагает, что Украина делает недостаточно, чтобы вернуть своих моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре прошлого года после провокации в Керченском проливе.

«Государство не использует всех возможностей. Уже 80 суток наши хлопцы находятся в плену. Это проблема для РФ, потому что это прямое нарушение международного права. Там есть нюансы, на которых Украина может хорошо сыграть. Но международные процедуры не задействованы, как и не публичные вещи», – сказал Кабаненко.

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