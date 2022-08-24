Кипрская полиция отпустила на свободу украинскую террористку, напавшую с ножом на русских

24.08.2022  13:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 942
 
Дзен, Криминал, Россия, Русофобия, Терроризм, Украина, экстремизм
Новости Украины

Кипрская полиция выпустила на свободу 55-летнюю украинку, которая напала с ножом на российских активистов во время празднования Дня российского флага в Ларнаке.

Женщина – киевлянка, проживает на Кипре уже 20 лет. Со слов россиянки, которая подверглась нападению, от прямого нападения с прицелом в область шеи ее защитили наши активистки, отбивавшиеся от нападавшей флагами, которые они держали в руках.

Кипрская полиция выпустила на свободу 55-летнюю украинку, которая напала с ножом на российских активистов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Действия кипрской полиции возмутили руководителя «Россотрудничества» Евгения Примакова.

«Суд назначен на 19 сентября, до этой даты украинская террористка на свободе, может делать всё что угодно: планировать новые нападения, скрыться от правосудия и так далее.

Впрочем, скрываться ей, скорее всего не придётся. Полиция Кипра склонна выходить на суд с общими обвинениями в бытовухе: была пьяна, расстроена, не в духе. Запомните: нападение с кухонным ножом в Израиле – это терроризм. Нападение с ножом в 20-30 сантиметров длинной на Кипре, если это украинка и нападала на русских по очевидным политическим мотивам — обычная бытовуха, «это другое, понимать надо», – написал Примаков в своем ТГ-канале.

«Россотрудничество» обратилось в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело по статье о терроризме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть