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Новости Украины

Кипрская полиция выпустила на свободу 55-летнюю украинку, которая напала с ножом на российских активистов во время празднования Дня российского флага в Ларнаке.

Женщина – киевлянка, проживает на Кипре уже 20 лет. Со слов россиянки, которая подверглась нападению, от прямого нападения с прицелом в область шеи ее защитили наши активистки, отбивавшиеся от нападавшей флагами, которые они держали в руках.

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Действия кипрской полиции возмутили руководителя «Россотрудничества» Евгения Примакова.

«Суд назначен на 19 сентября, до этой даты украинская террористка на свободе, может делать всё что угодно: планировать новые нападения, скрыться от правосудия и так далее. Впрочем, скрываться ей, скорее всего не придётся. Полиция Кипра склонна выходить на суд с общими обвинениями в бытовухе: была пьяна, расстроена, не в духе. Запомните: нападение с кухонным ножом в Израиле – это терроризм. Нападение с ножом в 20-30 сантиметров длинной на Кипре, если это украинка и нападала на русских по очевидным политическим мотивам — обычная бытовуха, «это другое, понимать надо», – написал Примаков в своем ТГ-канале.

«Россотрудничество» обратилось в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело по статье о терроризме.