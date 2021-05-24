Киргизия дает пинка западным колонизатором, национализируя золотой рудник

24.05.2021, Москва, Айнур Курманов

В Киргизии происходит что-то невиданное доселе во всей Центральной Азии – запущен процесс национализации крупнейшего золотоносного рудника Кумтор, который отбирают у известной и крупной в отрасли западной компании – канадской Centerra Gold Inc. Ситуация настолько неординарная, что республика оказалась перед угрозой санкций со стороны международных финансовых институтов, а также бизнес сообщества ЕС, Канады и Великобритании.

17 мая парламент Киргизии принял историческое решение о начале государственного поглощения компании «Кумтор Голд Компани», созданной канадской Centerra Gold Inc на правах концессии. В рамках данной формально совместной компании республика имеет всего 26% акций и по сложным кабальным контрактам, ежегодно недополучает сотни миллионов долларов. Правительство уже предъявило претензии на сумму в 5 миллиардов долларов, которые были потеряны страной в результате деятельности канадцев.

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Но даже с теми крохами, который получал бюджет от «Кумтор Голд Компани», объем добычи на руднике составлял ежегодно 10% ВВП страны и 20% – промышленности. Поэтому в ситуации жесткого социально-экономического кризиса и хронической внешней задолженности такое решение о национализации более чем оправдано и возможно даже единственно верное. Только таким образом можно добиться резкого увеличения поступлений в республиканский бюджет от продажи золота за рубеж и даже добиться выплаты скрытой прибыли и природной ренты.

Еще ранее президент Киргизии Садыр Жапаров инициировал изменения в закон «Об акционерных обществах» и Уголовный кодекс, которые дают возможность правительству установить на предприятиях с участием иностранного капитала внешнее управление. Более того, сразу после решения парламентариев о начале процесса национализации рудника Кумтор Генпрокуратура заявила о причастности высших чиновников в 90-х и нулевых к заключению с западными компаниями заведомо невыгодных контрактов по недропользованию, которые нанесли колоссальный финансовый ущерб республике и привели к экологической катастрофе.

Канадская компания в свою очередь поспешила заявить о том, что будет отстаивать свои попранные права как инвестора в европейских и международных судах и пригрозила Бишкеку многомиллиардными исками, а также подрывом инвестиционной привлекательности в мире. Примечательно, что мгновенно на защиту корпорации Centerra Gold Inc встало правительство Канады, которое привлекло все свои возможности на международном уровне с целью организации информационной кампании давления на власти Киргизии. Министр иностранных дел и министр международной торговли сделали даже экстренное совместное заявление.

«Как важный инвестиционный партнер Кыргызстана Канада очень обеспокоена развитием событий в горнодобывающем секторе. Она разочарована решением, принятым на внеочередном заседании парламента КР, а также заявлением, сделанным во время парламентского заседания, что кыргызская сторона намерена установить контроль над управлением канадской акционерной компанией открытого типа, включая ее международные активы. Это может негативно сказаться на объеме будущих иностранных инвестиций в КР», — отмечается в тексте заявления.

Дальше больше. В поддержку обиженных канадских золотодобытчиков выступили дипломаты Великобритании, а следом Европейский банк реконструкции и развития. Банкиры в особенности возмутились нападением со стороны «местных аборигенов» на священное право частной собственности западных компаний, указав в своей прокламации, что «любое такое решение поставит под сомнение приверженность Кыргызской Республики выполнению своих обязательств перед международными партнерами и иностранными инвесторами».

В ответ на эти тирады киргизские парламентарии ответили довольно жестко, заявив, что готовы непосредственно участвовать в арбитражных судах и не сомневаются в том, что республика сможет доказать свою правоту и факты грабежа со стороны данной западной компании. В частности, председатель госкомиссии депутат Акылбек Жапаров в своем выступлении сказал следующее: «Кыргызстан не боится арбитражного суда с Centerra Gold Кыргызстан вместе с другими акционерами должен защищать свои права. Мы не боимся арбитражного суда. Компания тоже поняла, что ситуация изменилась, поэтому предлагает провести переговоры. Предлагаем парламенту участвовать в арбитражном суде как представителям народа».

Примечательно, что сам процесс национализации начат также в связи «с безответственными действиями компании Centerra Gold Inc., отключившей систему слежения и контроля за безопасностью состояния движения ледников, поставившими под прямую угрозу жизни и здоровье людей, работающих в зоне влияния работ, а также выявленными в результате проверки в ЗАО «Кумтор голд компани» нарушениями правил проведения работ, связанных с использованием недр, способами, создающими угрозу для безопасности работающих и населения, загрязнения недр и окружающей среды, назначить временного управляющего».

Это оставляет немного шансов для Centerra Gold Inc выиграть арбитражные судебные процессы, особенно если будет доказано, что канадские бизнесмены подкупали местных чиновников и сознательно подводили коррупционными действиями к заключению кабальных контрактов. Тем более, что они участвовали в добыче на правах концессии.

Символичным и важным также в этой ситуации стало назначение в минувшую субботу на пост директора «Кумтор Голд Компани» по корпоративным связям и правовым вопросам соратника действующего президента – Кубатбека Кожоналиева. Это решение подписал вступивший в свои права внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук. Дело в том, что Кубатбек Кожоналиев, который в 90-е и в нулевые занимал должности замов в силовых ведомствах и Генпрокуратуре, проходил по делу вместе с Садыром Жапаровым за призывы как раз национализировать тот самый рудник Кумтор.

Как известно, еще в далеком в 2012-м Кожоналиев вместе с ныне действующим президентом, главой правящей фракции в парламенте Талантом Мамытовым и нынешним руководителем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым на митинге в Бишкеке пытался штурмовать Белый дом с требованием изгнания канадской компании Centerra Gold Inc. Они тогда даже отсидели в СИЗО по обвинению в насильственном захвате государственной власти. Правда, тогда Кожоналиев в итоге был оправдан, а теперь осуществляет на деле задуманное, участвуя в национализации совместной компании.

Понятно, что Садыр Жапаров, являясь национал-популистом, проводит эти действия с точки зрения подтверждения своих предвыборных лозунгов, в целях увеличения числа сторонников и обоснования проведения масштабных чисток в госаппарате и привлечения к ответственности бывших чиновников, которые будут объявлены виновниками продажи интересов страны. По сути, это беспроигрышный ход, так как страшный удар наносится по ненавистной всем канадской компании, которая за два десятилетия стала синонимом и символом неоколониализма и внешнего управления.

Ясно также, что это старт уже и для грандиозного передела собственности внутри страны, когда те самые группировки, которые поддерживали корпорацию Centerra Gold Inc и нажились на коррупционных сделках, могут потерять многие объекты и предприятия. После такого громкого политического шага, поддерживаемого населением, сопротивление противников президента также будет парализовано. По сути, сейчас у Садыра Жапарова развязываются руки для принятия радикальных решений.

Конечно, никаких иллюзий по поводу национализации питать не нужно, так как месторождение Кумтор может уйти под управление тех же китайских компаний. Но не исключено, что киргизская сторона попробует наладить добычу собственными силами, что сейчас уже отчасти и делается, а также согласится на более выгодные варианты контрактов с теми же канадцами и с участием в концессии других иностранных инвесторов. Идеальной, конечно, была бы полная и безоговорочная национализация, но такой вариант маловероятен.

Скорее всего, национальная буржуазия попытается через эту национализацию получить контроль над главными флагманами добывающей промышленности и потеснить западные корпорации. Некоторые аналитики уже начали высказывать опасения, что такой поход киргизских депутатов и министров несет угрозу для российского капитала и, в частности, для месторождения «Джеруй» в Таласской области, которое разрабатывается киргизско-российским ООО «Альянс Алтын». Но данные мысли пока не имеют оснований, тем более, что 24 мая пройдет встреча Садыра Жапарова с Владимиром Путиным в Сочи, где они должны обсудить целый комплекс военно-стратегических и экономических вопросов.

Наоборот, национализация Кумтора и выдавливание канадской Centerra Gold Inc в интересах ЕАЭС, так как освобождает поле и рынок республики от недобросовестных западных инвесторов, формирует базу для новых российских инвестиций и создает серьезнейший прецедент с далеко идущими экономическими и политическими последствиями для всего региона.

Данное решение киргизского парламента и решимость правительства и президента рушат всю налаженную систему господства и грабежа ресурсов стран Центральной Азии со стороны транснациональных корпораций и особенно западных – американских и европейских компаний, которых могут также попросить вон. Если процесс национализации крупнейшего золоторудного месторождения будет доведен до конца и будет успешным, то это станет примером и важным требованием многих общественно-политических сил в том же Казахстане по изгнанию западных гангстеров в лице Chevron, ExxonMobil, Shell, Total, Eni и других, которые на протяжении 30 лет так же беззастенчиво грабят недра и уничтожают природу и фауну страны.

Поэтому есть практический смысл поддержать данную инициативу и сам процесс подрыва неоколониализма, который является питательной базой для господства прозападных элит. Особенно важно поддержать народ республики перед таким давлением со стороны всего коллективного Запада, бьющегося в истерике от одной мысли, что все их захваченные позиции в регионе могут быть скоро потеряны.