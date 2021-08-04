Киргизия, освобождаясь от американского влияния, лезет в турецкое иго

04.08.2021, Москва, Айнур Курманов

Президент Киргизии Садыр Жапаров наконец-то подписал поправки в законы «О некоммерческих организациях» и «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».

Об этом стало известно 7 июля от пресс-службы главы государства, хотя сами эти акты были одобрены парламентом еще в июне. Правда, пытаясь избавиться от многочисленных проамериканских НПО и фондов, подрывающих стабильность, республика рискует оказаться уже под влиянием Турции.

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Само решение поставить под контроль 32 тысячи неправительственных организаций, что просто колоссальное число для шестимиллионной страны, является прогрессивным шагом, но несколько запоздалым. Ведь попытки принять данные законопроекты предпринимались еще более года назад, но под давлением западных посольств и МВФ, пригрозившего не предоставить финансовую помощь для борьбы с пандемией, администрация прежнего президента Сооронбая Жээнбекова спустила их на тормоза.

О силе этих организаций говорит то, что ЮСАИД и фонд Сороса через «Открытое правительство» инициировали в 2019 году внесение и обсуждение в парламенте КР законопроекта «об окончательной реабилитации жертв сталинских репрессий». В рамках этого закона планировалось реабилитировать всех басмачей и участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС. На средства этих же организаций и под их давлением был раскрыты все архивы и начат выпуск «Книги памяти» о всех пострадавших киргизов от рук «кровавых большевиков».

Эти планы разрушились только благодаря активному общественному сопротивлению, выступлениям видных историков, реакции со стороны депутатов Госдумы и ветеранским организациям стран ЕС, где гастролировали каратели из Туркестанского легиона и мусульманских подразделений СС. Но пример оказался столь заразителен, что сам законопроект и действия, предпринятые ее инициаторами, теперь активно внедряются в Казахстане уже государственной комиссией по окончательной реабилитации, и тем выполнится план Вашингтона.

Тем не менее, принятие поправок в закон об НКО парламентом Киргизии это первый шаг на пути борьбы с пятой колонной внутри страны. Возможно, памятуя о судьбе своих предшественников, свергнутых в результате цветных переворотов, Садыр Жапаров решил выбить из-под ног будущих выступлений организованную базу в лице многочисленной прозападной агентуры. Стоит отметить, что прошлые митинги и протесты, приведшие к захвату Белого дома в Бишкеке в октябре прошлого года, были во многом инициированы этими НПО, фондами и либеральными СМИ, но их хозяева из Вашингтона не ожидали, что инициативу в итоге перехватит группа национал-популиста Садыра Жапарова.

Теперь его сторонники решили доделать начатое. Не зря один из инициаторов поправок парламентарий Бактыбек Райымкулов отметил то, что американская агентура проникла внутрь киргизского общества и опутала своей сетью все ветви власти, что нужно теперь выяснить насколько это гибельно.

«За 26 лет только от США в Кыргызстан пришли 2 миллиарда долларов. Может эти деньги были потрачены на революции, на уничтожение нации? Никто не знает ответа. А новые поправки помогут нам отслеживать их. В тех же демократических странах существуют законы об иностранных агентах», – указал депутат.

Закон обязывает некоммерческие организации ежегодно представлять в налоговый орган информацию об источниках формирования денежных средств, направлениях их расходования, а также сведения о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе. Отмечается, что «цель закона – установление прозрачности в деятельности НКО, получающих средства на безвозмездной основе».

Тот же Райымкулов в ответ на истерию либеральных СМИ резонно ответил следующее:

«Организации, получающие финансовую поддержку извне отчитываются не один раз в год, а каждый квартал. Если в НКО-секторе все прозрачно, к чему все эти опасения? Наоборот, мы помогли им. Теперь народ будет лучше знать их добрые дела».

По его мнению, 26 тысячам неправительственным организациям из 32 это даст возможность показать свою реальную деятельность во благо народа. Но такие пожелания убрать коррупционную составляющую в деятельности прозападных НПО не оценили, и в Госдепе даже разразились гневным заявлением, напоминающим окрик, с требованием отмены данных поправок.

«Новые требования угрожают способности НПО улучшать жизнь граждан и препятствуют жизненно важным усилиям НПО по оказанию помощи правительству в его ответных мерах на пандемию COVID-19. Подобными законами злоупотребляли и в других странах, чтобы преследовать организации, критикующие правительство и политических деятелей, нарушая свободу слова. Мы призываем руководство страны пересмотреть закон и его влияние на гражданское общество, которое является краеугольным камнем кыргызской демократии», – говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Таким образом, американцы всерьез пытаются убедить всех, что десятки тысяч финансируемых Западном организацией занимались не подрывной деятельностью всё это время, а помогали народу и стране выживать и даже помогать правительству. Забыли только заокеанские доброхоты сообщить, что именно с информационно-политической кампании против местного олигарха Раимбека Матримова, инициированной прозападными СМИ и НПО и началась подготовка к «октябрьской революции» 2020 года.

С конца прошлого года эти же силы попытались начать аналогичную кампанию уже и против Садыра Жапарова, используя и связывая с ним скандальное имя того же самого торгового бизнесмена Матраимова. Самое главное «преступление» олигарха для американцев было в том, что он тесно связан с китайским капиталом и якобы осуществлял политику «мягкой силы» Пекина в Киргизии. А для пущей демонизации этой фигуры Белый дом даже включил его в список Магнитского превратив в персону нон грата.

Для США важно было добиться от Бишкека ареста и осуждения Матраимова, что привело бы к расколу в стране и внутренним распрям, чего и желают добиться заокеанские кукловоды. Не зря все либеральные издания в один голос говорили буквально следующее:

«Пока Матраимов на свободе, Бишкеку, возможно, будет трудно вести переговоры об американской помощи».

Распоясался в конец и местный американский посол, который пообещал доблестным борцам с «коррупцией», то есть с властью, всемерную помощь. В итоге вмешательство во внутренние дела республики со стороны Госдепа и посольства США, которые касались осуждения новой Конституции, критики прошедших президентских выборов и избрания депутатов местных представительных органов власти достигло апогея.

Возможна вся эта головная боль, доставляемая американцами и угроза новой «цветной революции», заставила все же новые власти действовать и стараться прикрыть американскую лавочку в виде ее разветвленной агентуры. Но сейчас эти запоздалые меры мало, что могут изменить сразу и являются лишь заявлениями о намерениях и пропагандистскими выступлениями, которые действительно встревожили Запад. Пока змее прижали хвост, но, чтобы отрубить ей голову нужна сильная политическая воля.

Этого пока, к сожалению, не хватает правящей элите, так как стремление не ссориться с ЕС и США будет тормозить процесс сворачивания этой многочисленной сети НПО. Наверняка ведущие игроки из них останутся на сцене, так как имеют серьезных покровителей, как внутри, так и извне. Кроме этого, существуют различные механизмы финансирования, которые могут идти опосредовано через местных прозападных олигархов, которые в обмен на индульгенцию, готовы поддерживать либеральную оппозицию, прессу и те же НПО.

Поэтому борьба с этой раковой опухолью только в самом начале, но позитивная инициатива может утонуть в другом омуте – пантюркизме. Не зря Вашингтон и Лондон выводят на арену в Центральной Азии Анкару в надежде за счет усиления турецкого влияния отодвинуть Россию и Китай. Нынешняя «братская любовь» между Киргизией и Турцией рискует привести к тому, что страна окажется зависимой османской провинцией.

Можно обрисовать эту ситуацию русской поговоркой «из огня да в полымя». То есть, пытаясь освободиться от пут Запада, Бишкек может запросто и в короткое время оказаться под пятой Анкары, являющейся проводником политики янки и британцев в регионе. Последний визит Жапарова в столицу Турции, активизация финансовой деятельности и усиления присутствия анатолийского капитала формируют основу того, что страна из центра американских фондов и НПО может стать оплотом и плацдармом экспансии Эрдогана на бывшие советские среднеазиатские республики.

Поэтому в Бишкеке должны осознать, что дилемма – неолиберальный Запад или неосманистская и пантюркистская Турция насквозь является ложной, так как представляет две стороны одной и той же медали. Без понимания этого можно впасть в другую напасть и потерять собственную державу в огне внутренних и внешних конфликтов. Единственной верной дорогой для страны является её интеграция в рамках ЕАЭС и путь на сближение с Россией и союзниками по ОДКБ и ШОС. Иного не дано!