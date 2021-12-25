Киркорова на Украине объявили «гуманитарным агрессором»

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Новости Украины

Ехать в Россию на заработки, на публичные выступления и приглашать сюда российских артистов значит играть на российский нарратив.

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил экс-боевик «АТО», «волонтёр» Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас идёт война, она определена законами Украины. Правда, сейчас, после 1945 года, слово «война» нигде в международных документах не используется, у нас признана агрессия РФ ещё по Крыму. Агрессия – это синоним войны, это однозначно. Поэтому у нас война, и ехать в Россию на заработки, ехать в Россию на публичные выступления, приглашать сюда российских артистов – значит играть на российский нарратив. Потому в доктрине информационной безопасности чётко сказано, что все организации, все субъекты хозяйственной деятельности должны выполнять эту доктрину. Когда приезжает сюда Киркоров или ещё кто-то, это фактически считайте агенты влияния, мы это называем в своём кругу «гуманитарной агрессией», – рассказал Гай.

Он перечислил, что подразумевает такая агрессия: «они навязывают нам русский язык, они демонстрируют, что войны нет, они пытаются притушить в нас нормальную человеческую злобу к агрессору, невосприятие агрессора».

«А параллельно убивают украинцев. А впереди выставляют Киркорова, фильмы «Бригада», «Брат-2» и, таким образом, делают ширму, говорят, что войны нет – смотрите, вот артисты выступают, ездят, всё нормально. Поэтому решение СБУ и СНБО, касательно запрета на въезд таким артистам – это правильное решение. У нас, кстати, ещё до сих пор работает центр украинско-российского сотрудничества. А это вообще внешняя разведка сидит там», – возмущался экс-боевик.