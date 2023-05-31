Киселев аплодирует боевикам, убивающим россиян

Елена Острякова.  
31.05.2023 13:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 376
 
Война, Дзен, Нацизм, Россия, Украина


Разрушения, погибшие и раненные россияне в результате рейда украинской ДРГ в Белгородскую область являются «сопутствующим ущербом».

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил бежавший на Украину телеведущий-иноагент Евгений Киселев, обсулуживающий интересы антироссийской пропаганды киевского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрушения, погибшие и раненные россияне в результате рейда украинской ДРГ в Белгородскую область являются...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В войне бывает сопутствующий ущерб. И когда диверсионно-разведывательные группы ВСУ или отряды военнослужащих российского происхождения, которые служат в ВСУ в так называемом Русском добровольческом корпусе или легионе «Свобода России», заходят на территорию РФ в Белгородской области, там тоже есть сопутствующий ущерб», – сказал иноагент.

 

«Там какая-то женщина умерла в процессе эвакуации. Что-то разрешено, есть раненые. Это сопутствующий ущерб. Это война. Я при этом аплодирую смелости и мужеству участников этого рейда. Я целиком на их стороне», – сказал Киселев.

Отметим, что ряд участников рейда не скрывают своих неонацистских убеждений и демонстрируют в соцсетях свои фото на фоне свастики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть