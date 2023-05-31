Киселев аплодирует боевикам, убивающим россиян

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Разрушения, погибшие и раненные россияне в результате рейда украинской ДРГ в Белгородскую область являются «сопутствующим ущербом».

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил бежавший на Украину телеведущий-иноагент Евгений Киселев, обсулуживающий интересы антироссийской пропаганды киевского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В войне бывает сопутствующий ущерб. И когда диверсионно-разведывательные группы ВСУ или отряды военнослужащих российского происхождения, которые служат в ВСУ в так называемом Русском добровольческом корпусе или легионе «Свобода России», заходят на территорию РФ в Белгородской области, там тоже есть сопутствующий ущерб», – сказал иноагент.

«Там какая-то женщина умерла в процессе эвакуации. Что-то разрешено, есть раненые. Это сопутствующий ущерб. Это война. Я при этом аплодирую смелости и мужеству участников этого рейда. Я целиком на их стороне», – сказал Киселев.

Отметим, что ряд участников рейда не скрывают своих неонацистских убеждений и демонстрируют в соцсетях свои фото на фоне свастики.