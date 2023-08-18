«Китай достает Беларусь из кармана у Путина» – беглый политолог

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Министр обороны Китая приехал в Белоруссию, чтобы проверить, передает ли она китайские военные технологии России.

Об этом бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко зависим от России, но часть китайских технологий на территории Беларуси есть. Те же самые «Буки» и «Полонезы» (РСЗО и ЗРК – ред.), которые интересны России, но она вынуждена создавать свое. Появление такой техники у России Китай напрягает. Зачем будущего младшего партнера и ресурсную базу накачивать технологиями. Смысла нет. Поэтому первое задание это инспекция: а не пытается ли Беларусь реэкспортировать часть китайских технологий двойного или военного назначения в Россию. Если да, то Лукашенко будет плохо», – сочинял Тышкевич.

Также, по его словам, Россия была вынуждена делать «неудачную реплику» на белорусские беспилотные вертолеты. Сам Китай, якобы тоже не поставляет в Россию свои полупроводники, и она «равно всеми правдами и неправдами вынуждена покупать американские швейцарские, голландские». Такую “позицию Пекина” Тышкевич объясняет «нежеланием накачивать технологиями свою будущую ресурсную базу».

При этом, утверждает он, Китай поощряет поставки Белоруссией вооружений в страны Средней Азии и африканские страны, в которых присутствуют китайские интересы. Таким образом «Китай достает Беларусь из кармана у Путина».