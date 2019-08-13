Китай отдыхает: экономист обозначил планку выживаемости для Украины

13.08.2019, Киев, Игорь Петров

Социально-экономическая ситуация на Украине практически подошла к краху. Темпы экономического роста в два, три, пять или даже 6-7 процентов, как в Китае, – уже не спасут положение.

Об этом в эфире канала Politeka online заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Устенко заявил в запале, что Украина «может» показать рост чуть ли не 10%, но толком не объяснил – за счет чего.

«Я не вижу никакого пути посредине для Украины. Это не ситуация, когда ты можешь расти на 5% и считать себя счастливым. Нет, 6-7% недостаточно для Украины. Украина может и обязана показывать рост на уровне 10%. Он необходим потому что у нас обслуживание наших долгов съедает 5% ВВП. Чтобы мы продолжали жить в этом году так же, как в прошлом, мы как минимум на 5% больше должны расти – нам за долги надо рассчитываться.

Мы находимся в состоянии войны и наш оборонный бюджет съедает еще почти 5% ВВП. Это чуть ли не в два раза больше, чем платят страны НАТО.

Поэтому мы просто вынуждены расти больше. Если будет такой вот половинчатый рост, 2-3%, то миграционные процессы с нашей территории будут усиливаться. И если у нас уезжают люди, то социальная система у нас будет не просто давать пробуксовки, она будет рушиться.

И тогда, если нынешний статус-кво с ростом 2-3% в год будет сохранен, надо быть готовым к тому, что к 2025 году мы должны серьезно поднять вопрос как будет функционировать пенсионная система и вообще нужна ли она. У нас любят использовать опыт Грузии, так вот, надо посмотреть на опыт Грузии, где в принципе пенсии одинаковы для всех.

Но и грузинский вариант может оказаться чем-то вроде премиум-класса для Украины, которая не решит вопросы, связанные с ростом.

Тогда надо будет переходить к вариантам стран Средней Азии, где вообще не существует пенсионной системы и пенсионеры – забота их собственных семей. Мы этого хотим расклада? Если нет, ты мы должны думать о росте.

Для меня первым сигналом будет серьезное увеличение инвестиций уже в следующем году. Если я не увижу притока инвестиций в два раза больше в сравнении с этим, значит, есть серьезнейшие проблемы, значит, нам не до конца верят, мы не в состоянии конкурировать за инвестиционный ресурс.

Если мы не увидим как минимум сокращения темпов миграции с нашей территории, то это тоже будет серьезная проблема – значит, есть какие-то пробуксовки. Если мы не увидим улучшения по малому бизнесу – тоже проблемы.

Если мы будем видеть, что те монстры, которые у нас есть типа «Укрспирта» продолжают сжирать деньги налогоплательщиков с рассказами о том, что ни в коем случае не дадим приватизироваться, то тогда можно считать, что это реальный крах», – рассуждает украинский эксперт.