Китай, Россия и США уже делят мир. Украину сливают – киевский политолог

Между сильнейшими странами мира уже идут переговоры о новом геостратегическом балансе.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил уехавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чаплыги, в новом мироустройстве Китай и Россия будут выступать единым фронтом.

«Не начались ли по сути стратегические переговоры о новом геостратегическом балансе между Россией, Китаем и США? Начались. На форум в Калифорнию в ноябре должен приехать товарищ Си и встретиться с товарищем Байденом, поговорить о геостратегическом балансе. А перед этим была ли встреча товарища Путина с товарищем Си? Была.

То есть, Си выступает посредником от двоих, они работают в паре. Соответственно, Китай будет вести переговоры о геостратегическом балансе от пары КНР/РФ. Ну это же понятно, биполярный мир снова, только вместо одного СССР будет пара РФ/КНР – вот они, о чем будут говорить», – заявил Чаплыга.