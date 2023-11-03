Китай, Россия и США уже делят мир. Украину сливают – киевский политолог
Между сильнейшими странами мира уже идут переговоры о новом геостратегическом балансе.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил уехавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Чаплыги, в новом мироустройстве Китай и Россия будут выступать единым фронтом.
«Не начались ли по сути стратегические переговоры о новом геостратегическом балансе между Россией, Китаем и США? Начались. На форум в Калифорнию в ноябре должен приехать товарищ Си и встретиться с товарищем Байденом, поговорить о геостратегическом балансе. А перед этим была ли встреча товарища Путина с товарищем Си? Была.
То есть, Си выступает посредником от двоих, они работают в паре. Соответственно, Китай будет вести переговоры о геостратегическом балансе от пары КНР/РФ. Ну это же понятно, биполярный мир снова, только вместо одного СССР будет пара РФ/КНР – вот они, о чем будут говорить», – заявил Чаплыга.
«Пошел слив, вот и все. Сейчас всех собак будут на нас вешать, мы еще с удивлением узнаем, что, оказывается, «Северный поток» тоже мы. Да, будут вешать собак, потому что им надо выпетлять от этого всего. История с Украиной стала для них токсичной, им нужна другая история, ближневосточная. Там они могут разрулить», – резюмировал Чаплыга.
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