Китай запретил экспорт в Россию альтернативу американским процессорам

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Правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники, сообщает «Коммерсант»

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Источник, близкий к Минцифры, рассказал, что некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы, но теперь приобрести партию невозможно.

«Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson»,— сказал собеседник.

Еще один источник на рынке электроники подтвердил, что китайское правительство запретило экспорт процессоров Loongson во все страны, в том числе и в РФ, поскольку это оригинальное решение китайской электроники.

«Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков», – сказал он.

Примечательно, что продукция корпорации является альтернативой американским процессорам Intel и AMD, поставка которых в Россию после начала СВО была приостановлена. После этого в России легализовали параллельный импорт: уголовная и административная ответственность за ввоз продукции без разрешения правообладателя была отменена.

В случае блокировки параллельного импорта и истощения запасов процессоров Intel и AMD российские компании могли бы использовать продукцию Loongson, если бы не решение властей КНР, говорит директор компании «Промобит» Максим Копосов.

«Сейчас оно сильного ущерба не нанесет, поскольку массовые проекты использования Loongson в России, скорее всего, еще не начаты»», – утверждает Клопосов.