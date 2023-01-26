Китай запретил Лукашенко передавать России нужное на фронте оружие – беглый змагар

Елена Острякова.  
26.01.2023 22:18
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Турция, Украина


Белоруссия не продает и не передает своему «главному союзнику» России РСЗО «Полонез», которые могла бы уравновесить силы с американскими РСЗО «Хаймерс».

Об этом в интервью украинской «Черноморской телекомании» заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия не продает и не передает своему «главному союзнику» России РСЗО «Полонез», которые могла...

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«В Беларуси серийно производится такая вещь как реактивная система залпового огня «Полонез». Украинцы знают «Хаймерс». Это «Хаймерс» более новый на китайской элементной базе, где базовая ракета летит 300 км. Россияне хотели бы получить и завод, и системы. Система есть в Азербайджане. Идут переговоры о поставках системы в Казахстан. Россиянам системы не продают. Июнь месяц. Делегация россиян на заводе точной механики под Дзержинском, где это производится. Смотрим характеристики «Полонеза». Смотрим, где он на вооружении, и есть ли он на фронте. Тупо факты, я извиняюсь», – сочинял Тышкевич.

Также Минск не передает Москве систему РЭБ «Гроза», которая могла бы нейтрализовать и турецкие, и американские БПЛА.

«Беларусь реально достаточно успешна в системах радиоэлектронной борьбы. У нее есть семейство станций «Гроза». Это и антидроновая пушка, и станции, которые более мощные. «Гроза» интересна тем, что она не сажает дроны, а крадет – подменяет сигнал управления. Она использовалась в реальных боевых действиях в Сирии, в Ливии и в Африке для охраны китайских компаний. В Сирии она была арендована россиянами. Россияне не против купить грозу, потому что она очень эффективна против турецких «байрактаров» и американских «рипперов». Когда Иран украл 2 «риппера», это была работа «Грозы», – утверждал Тышкевич.

Он объясняет такое поведение Минска его плотными контактами с Китаем и Турцией.

«Осенью 2022 года на саммите ШОС Беларусь с Китаем подписали декларацию повышения уровня сотрудничества между государствами до «железного уровня» (китайцы любят такие названия. На таком уровне партерство только у Беларуси и Пакистана. Сотрудничество с Россией на ступень ниже. Далее. У белорусского режима чудесные отношения с Турцией. Китай не передает России новые технологии.

Соответственно один из ключевых партнеров против, чтобы Минск продавал России «Полонезы» и электронику. Минск не продает России технику. Другая составляющая – Турция. Поскольку Минск зависит от нее в обходе санкций, позиция Эрдогана в том, чтобы средства борьбы с «байрактарами» не проявляли себя на линии фронта с другой стороны. «Грозы» у россиян нет», – гнал пропаганду Тышкевич.

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