Китайский дипломат в Мюнхене от души поиздевался над США за «шарики»

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Реакция и меры США по уничтожению китайского метеорологического аэростата, из чего сами же американцы раздули сенсацию, лишь свидетельствует об их истеричности и непрофессионализме.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил заведующий Канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все очень следят за шарами, прямо любимая тема. Мы чётко заявили США: это аэростат гражданского применения, который имеет ограниченные навигационные функции, и который оказался на данном курсе. Нужно реагировать спокойно и профессионально. К сожалению, США отмели это и применили боевые самолёты для того, чтобы ракетой сбить аэростат. Я бы это назвал реакцией истерии, злоупотребления силой и нарушением Чикагской конвенции по международной авиации. Мы считаем, это демарш. В нашей атмосфере запущены многочисленные аэростаты разными странами, и что теперь, все их сбивать ракетами?» – удивился дипломат.

Он подчеркнул, что это не показывает силу США, а как раз наоборот.

«Призываем США не предпринимать такие шаги, исправить такой подход и ликвидировать негативные последствия таких мер, чтобы наладить американо-китайские отношения. Зачем делать такую сенсацию? Это было непонимание и стратегический просчёт со стороны США», – добавил Ван И.