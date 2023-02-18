Китайский дипломат в Мюнхене от души поиздевался над США за «шарики»
Реакция и меры США по уничтожению китайского метеорологического аэростата, из чего сами же американцы раздули сенсацию, лишь свидетельствует об их истеричности и непрофессионализме.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил заведующий Канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все очень следят за шарами, прямо любимая тема. Мы чётко заявили США: это аэростат гражданского применения, который имеет ограниченные навигационные функции, и который оказался на данном курсе. Нужно реагировать спокойно и профессионально. К сожалению, США отмели это и применили боевые самолёты для того, чтобы ракетой сбить аэростат.
Я бы это назвал реакцией истерии, злоупотребления силой и нарушением Чикагской конвенции по международной авиации. Мы считаем, это демарш. В нашей атмосфере запущены многочисленные аэростаты разными странами, и что теперь, все их сбивать ракетами?» – удивился дипломат.
Он подчеркнул, что это не показывает силу США, а как раз наоборот.
«Призываем США не предпринимать такие шаги, исправить такой подход и ликвидировать негативные последствия таких мер, чтобы наладить американо-китайские отношения. Зачем делать такую сенсацию? Это было непонимание и стратегический просчёт со стороны США», – добавил Ван И.
Спасибо!
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