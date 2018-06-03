03.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Скандал, Украина

Кличко загородил стенд погибшим АТОшникам урнами и биотуалетами


Украинские националисты и родственники погибших АТОшников потребовали убрать установленные в Киеве для проведения спортивного марафона мусорные баки и биотуалеты у так называемой Стены народной памяти на Софиевской площади.

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Об этом в телеграмм-канале нацистов С14 написал один из координаторов группировки Сергей Мазур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мусорники и туалеты под мемориалом погибших майдановцев и бойцов на Михайловской убрали. Благодаря мгновенной реакции и мобилизации родственников погибших. Все это «добро» принадлежало марафону, который проходил рядом. Организаторы уже извинились и исправились», – написал радикал.

«Но родители погибших героев обратились к мэру Киева, чтобы больше таких инцидентов не возникало. Чтобы, наконец, поставили охрану возле памятной стены. Настроили камеры, которые установлены уже как год, но не работают. Чтобы территорию убирали коммунальщики, а не неравнодушные граждане. Чтобы ограничили на несколько метров проезд к стене», – добавил он.

Мазур пообещал, что в скором времени к этим требованиям присоединятся родственники погибших и живые АТОшники со всей Украины.

«Такой случай с мусорниками, туалетами и т.п. уже не первый раз. Накипело. Герои должны достойно чествоваться», – подытожил Сергей Мазур.

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