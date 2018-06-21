21.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Климкин пожаловался литовцам, что Россия “сделает” выборы на Украине

Министр иностранных дел Павел Климин ожидает масштабного вмешательства России во время проведения выборов на Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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«Мы прекрасно понимаем, что Россия сейчас ведет гибридную войну против всего Европейского Союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить Европу. Мы прекрасно понимаем масштаб того вмешательства, который Россия будет осуществлять во время наших выборов», — отметил он.

По словам Климкина, в этом плане важным является активное взаимодействие и на двустороннем уровне, и в рамках Евросоюза и НАТО, которое должно затрагивать абсолютно все сферы, в частности, включать борьбу с российской пропагандой и киберугрозами.

«Потому что вмешательство России, конечно, будет тотальным», — отметил он.

Напомним, что согласно законодательству очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года, а очередные выборы в Верховную Раду — 27 октября 2019 года.