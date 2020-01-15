Климкин признал: Надежды на Майдан в России нет, Путин остаётся в силе

15.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине не стоит недооценивать Российскую Федерацию и надеяться на смену власти в Москве. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу там ослабления власти на сегодня. Отношения к власти – да, рейтинги – да. Но в России рейтинги – это не то, что рейтинги у нас или, например, в Европе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Система там определяется военными компонентами и спецслужбами. Эта система полностью вертикальна, она очень хорошо контролируется, и когда мне говорят, что с сегодня на завтра что-то такое произойдет, условно, перезагрузка, то к этому нужно относиться спокойно.

Вообще, Россию и Путина не стоит недооценивать. Это то, чего бы я сто процентов не делал», – заявил Климкин.