15.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Климкин признал: Надежды на Майдан в России нет, Путин остаётся в силе

Украине не стоит недооценивать Российскую Федерацию и надеяться на смену власти в Москве. Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу там ослабления власти на сегодня. Отношения к власти – да, рейтинги – да. Но в России рейтинги – это не то, что рейтинги у нас или, например, в Европе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Система там определяется военными компонентами и спецслужбами. Эта система полностью вертикальна, она очень хорошо контролируется, и когда мне говорят, что с сегодня на завтра что-то такое произойдет, условно, перезагрузка, то к этому нужно относиться спокойно.

Вообще, Россию и Путина не стоит недооценивать. Это то, чего бы я сто процентов не делал», – заявил Климкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть