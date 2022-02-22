Климкин пугает Россию «миллионами стволов» и требует американские базы на Украине

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Новости Украины

Украина должна требовать от Запада четких гарантий безопасности, размещения американских баз и оружие – только это может помочь защититься от «российского вторжения».

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Климкин также пригрозил, что все имеющееся оружие на руках населения Украины будет нацелено на российских военных.

«Тут не до шуток. Он[Путин] настроен поднимать ставки. И нам от Запада нужны очень простые вещи – гарантии безопасности, американские гарантии безопасности – такие, как у Южной Кореи или Японии, в присутствии войск. Нам нужен новый «план Маршалла», Байдена – называйте как угодно, с гарантиями для инвесторов. И нам нужно качественное новое оружие. Вот эти три вещи – это вопрос нашего существования и нашего выживания», – сказал экс-министр.

«Если наши партнеры нам помогут, то мы сто процентов сможем защитить себя. В нашей стране миллионы стволов и все эти стволы будут стрелять, когда Путин придет в Украину», – заявил Климкин.