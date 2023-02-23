Климкин: Путин выводит конфликт на геополитический уровень и втягивает Китай

Вадим Москаленко.  
23.02.2023 11:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 498
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


После приостановки участия России в ДНСВ между РФ и США конфликт между Москвой и Западом окончательно выходит на геополитический уровень, и теперь у Китая нет иного путь, кроме как стать одним из игроков этого противостояния.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После приостановки участия России в ДНСВ между РФ и США конфликт между Москвой и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«То, что он приостановил договор о сокращении стратегических наступательных вооружений означает не то, что он кого-то пугает – это никого не пугает. То, что делает Путин, это сознательное желание вывести всю дискуссию на сугубо геополитический уровень. Фактически он сделал месседж о том, что всё, что происходит – это геополитика, он говорит о войне и противостоянии, прежде всего, с Западом, он понимает, что происходит вокруг китайской позиции, китайцы теперь стали игроком.

То есть они выдвинули свою инициативу, да, довольно общий текст, но тем не менее Китай показал, что теперь Китай играет не где-то притаившись. Мы с вами свидетели того, что война переходит на новый этап, и этот этап геополитический, он определяется совсем иным пониманием геополитических ставок», – заявил Климкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть