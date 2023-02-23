Климкин: Путин выводит конфликт на геополитический уровень и втягивает Китай

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После приостановки участия России в ДНСВ между РФ и США конфликт между Москвой и Западом окончательно выходит на геополитический уровень, и теперь у Китая нет иного путь, кроме как стать одним из игроков этого противостояния.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что он приостановил договор о сокращении стратегических наступательных вооружений означает не то, что он кого-то пугает – это никого не пугает. То, что делает Путин, это сознательное желание вывести всю дискуссию на сугубо геополитический уровень. Фактически он сделал месседж о том, что всё, что происходит – это геополитика, он говорит о войне и противостоянии, прежде всего, с Западом, он понимает, что происходит вокруг китайской позиции, китайцы теперь стали игроком. То есть они выдвинули свою инициативу, да, довольно общий текст, но тем не менее Китай показал, что теперь Китай играет не где-то притаившись. Мы с вами свидетели того, что война переходит на новый этап, и этот этап геополитический, он определяется совсем иным пониманием геополитических ставок», – заявил Климкин.