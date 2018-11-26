26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Украина
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Климкин: Россия подбирается к Мариуполю

Одна из причин необходимости введения военного положения – попытки Россию «подобраться к Мариуполю». Об этом на экстренном заседании Верховной Рады заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Мы видим, как последовательно и подло Россия пытается подобраться к Мариуполю. Мы видим эти усилия. Мы видим и военные усилия и не военные усилия. Начиная от экономической блокады, волны дезинформации и всего другого.

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Поэтому для меня главная идея внедрения военного положения заключается в том, чтобы сгруппировать и сконцентрировать усилия по отражению провокацию. Не следует недооценивать врага», – сказал Климкин.

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