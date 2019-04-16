Климкин сверил часы с Ираком

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок совершил рабочий визит в Ирак, в ходе которого провел встречу с генерал-майором Дени Фортином, главой новой миссии НАТО по подготовке и развития сил в Ираке. Стороны обсудили развертывание украинских сил и средств в миссии НАТО в Ираке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам Божок в Twitter.

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“Украина и НАТО продолжают объединять усилия для проецирования стабильности. Обсудил с генерал-майором Дени Фортином модальности развертывания украинских сил и средств в миссии НАТО в Ираке”, – сообщил Божок.

Он также рассказал, что во время визита “сверили часы с Министерством иностранных дел Ирака”.

“Есть свежие идеи для укрепления контактов между людьми и бизнесом. Спасибо Ираку за гостеприимство. Рады уже вскоре приветствовать иракские делегации в Украину для обсуждения политических, экономических и других вопросов, а также межпарламентских связей”, – написал заместитель министра.

Тренировочная миссия НАТО в Ираке была основана в 2004 году и предусматривает совместные учения стран-участниц Североатлантического альянса, вооруженных сил Ирака и стран-партнеров НАТО. Главная задача миссии – подготовить иракские силы безопасности, предоставить весомую помощь государственным структурам страны в процессах создания и развития военных учебных заведений. Участие в миссии принимают 27 государств с НАТО и партнеров Альянса, в том числе и Украины.