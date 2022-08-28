Княжицкий призвал снять украинскую версию «Унесённых ветром»

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Новости Украины

Вадим Москаленко )

Пока официальный Киев сосредоточен на боевых действиях с Россией, гуманитарная сфера Украины переживает тяжелые времена.

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Об этом в рамках заседания Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики высказался депутат Верховной рады Николай Княжицкий из партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понимаю, что идет война, и «все – для фронта», но не заниматься культурой в военное время и не поддерживать кино, с моей точки зрения, очень большая ошибка. Мы, как члены Комитета, должны сделать все. Возможно, не в таком масштабе, как это было раньше, но кинематограф должен существовать, поддерживать дух, в том числе, воинов и общества. Когда происходят войны или «великие депрессии»… Что великая депрессия в США, когда «Унесенные ветром» снимали, что войны – государства все равно всегда финансировали кинематограф. Это – часть культуры, составляющая победы», – сказал депутат.

По его словам, сейчас украинский кинематограф «просто умирает».

«Потому что несем человеческие потери, они выезжают. У нас есть очень большой риск потерять и другие составляющие этой области», – выразил обеспокоенность Княжицкий.

Депутат припомнил громкий скандал вокруг государственного фильмофонда «Национальный центр Александра Довженко» и озвученного приказа №100 Госкино о реорганизации киноархива с последующей передачей полномочий «Научному центру кинематографии Украины». Одна из основных претензий – ненадлежащее хранение ценных исторических экспонатов отечественного и мирового киноискусства.

«Посмотрим на опыт той же Польши, которая реформировалась. У них есть национальная кинематека и когда-то был Институт аудиовизуальный. Они объединили их в 2017 г. и это теперь огромное учреждение, где в прекрасном состоянии сохраняются все архивы кино – и документальные, и игровые – за весь период. Задание такого центра – отцифровывать эти архивы, делать доступными для зрителей, имеются свои сайты, популяризировать область кинематографа, заниматься его промоцией за границей, проводить акции – то есть, это должна быть огромное и целостное культурное учреждение. К сожалению, у нас такого подхода никогда не было. И при предыдущей власти, и при действующей мы к этому (вопросу – ред.) никогда не возвращались», – подытожил он.