Коболев и Гройсман продолжают драчку за 6,5 миллиардов гривен

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Хозяйственный суд Киева отказал НАК «Нафтогаз Украины» в удовлетворении иска о взыскании с Кабинета министров Украины компенсации в размере 6,634 миллиарда гривень за нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее решение принято еще 28 февраля, сообщает пресс-служба суда.

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В октябре 2018 года «Нафтогаз» обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к Кабинету министров о взыскании в счет возмещения причиненного ущерба в размере 6,634 миллиарда гривень.

Исковые требования были обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка назначения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес «Нафтогазу» ущерб на указанную сумму.

Отмечается, что правительством при принятии решения о возложении на компанию специальных обязательств на рынке природного газа в 2015 году был указан объем таких обязательств, но не был определен источник финансирования и порядок определения компенсации.

НАК имеет право подать апелляцию на данное решение до 20 апреля 2019 года.